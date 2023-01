Sector empresarial reprueba comportamiento de taxistas en Cancún

Ante los recientes casos de bloqueos y agresiones por parte de los taxistas de Cancún en contra de operadores de Uber, el sector empresarial ha dado a conocer su postura ante esta situación, pues aseguran que estos actos más allá de encontrar una solución, solo manchan la imagen del destino.

“Es muy grave lo que está pasando, sobre todo que hay algunos que están queriendo ejercer justicia por su propia mano cuando no son nadie para hacer eso… lamentablemente son unos cuantos taxistas, no es que sea todo el gremio y por unos cuantos hacen que el sindicatos se vean mal cuando no son así en su generalidad”, señaló el presidente del Consejo Empresarial del Caribe (CCE), Eduardo Martínez.

Por lo que ha exhortado a las autoridades municipales y estatales para que repriman, sancionen o detengan a taxistas o quienes sean que estén generando un desorden público en la ciudad, así como una pronta regulación en la Ley de Movilidad.

“Lo que pedimos es que se apure la normatividad necesaria, pedimos agilidad y pedimos que el sindicato de taxistas sea enérgico en que no permita que unos cuantos tomen la situación bajo sus propia manos y manchen su nombre”, expresó.

Por otro lado, Sergio León, presidente de Empresarios por Quintana Roo, ha invitado a los diferentes sindicatos de taxistas de todo el estado, así como a sus agremiados a cesar con estas demostraciones de inconformidad que se han estado haciendo.

“Los invitamos a que utilicen las instancias legales pertinentes para poder demostrar cualquier tipo de inconformidad… Estas manifestaciones no solo afectan a los visitantes, también afectan a cada una y cada uno de los ciudadanos quintanarroenses, sin importar el rubro en el que se encuentren, ya sea como colaboradoras, colaboradores, empresarias, empresarios y autoridades.”, dijo.

Además, compartió su apoyo a esta plataformas que lo único que buscan es una competencia sana y aumentan el catálogo de opciones en transportación dentro del estado.

“Estamos de acuerdo que este tipo de plataformas de movilidad deben cumplir con los lineamientos municipales, estatales y nacionales de donde se desempeñen y que definitivamente deberán generar la derrama de impuestos pertinentes.”

Señalaron que el sector empresarial siempre respaldará manifestaciones que sean pacíficas, que no afecten el Estado de derecho, la imagen; la seguridad los ciudadanos y visitantes.

