Secretos de Tulum y Cancún, hoteles nudistas y espacios swingers parte 2 (FOTOS)

Naturismo en Tulum y Cancún, hoteles nudistas y espacios swingers parte 2 (FOTOS)

El movimiento swinger ha permanecido como un tabú en la sociedad mexicana hasta este año, sin embargo cada día se populariza más entre las parejas jóvenes que experimentan este tipo de actividades en donde las parejas se intercambian o se suman en una misma práctica sexual.

Cancún es una de los principales sitios en donde radican personas que practican este estilo de vida, sin embargo muchas otras parejas de México vienen los fines de semana a disfrutar de su plena sexualidad, las ciudades que más parejas swinger exportan a Cancún son Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, las más pobladas del país, sin embargo ahora estas prácticas se han desplazado al sur de la entidad, principalmente en Playa del Carmen y Tulum.

A diferencia de la corriente nudista naturista, las parejas involucradas en estas actividades están interesadas directamente en el sexo y no en la exhibición o una vida natural, no les interesa el hecho de la interacción más allá de las relaciones sexuales múltiples que se pueden dar.

Twitter es la red social en donde gran cantidad de parejas swinger conviven y comparten su material, es donde buscan a otras parejas interesadas en esta actividad y arman reuniones, esta actividad se popularizó este 2019 después de estrenarse la serie “El Juego de las Llaves” con Maite Perroni.

Edén Carrillo, gerente de hotel Intima en Tulum, señaló que el 20% del mercado que asiste a su hotel nudista, no es naturista, sino swinger, en donde la mayoría de las parejas son personas locales que vienen de Cancún, Mérida y otras ciudades cercanas.

“Aquí se hacen encuentros swinger, solo que estos se agendan en fechas específicas, cuando esto sucede, el hotel queda cerrado en su totalidad y solo este tipo de público se queda adentro”, señaló.

Sin embargo también existe una comunidad creciente de swinger locales en las ciudades como Cancún en la cual organizan cada determinado tiempo encuentros que se manejan de esta forma, dos parejas se contactan y organizan el encuentro, crean un chat en Whatsapp y lo comparten en sus redes sociales en donde los interesados al eventos se agregaran, hasta entonces solo se sabe la fecha del evento, cuando llega el día del evento, al mediodía se libera la ubicación y la hora de la fiesta, hay tres zonas muy comunes en la ciudad, Villas del Mar, centro y zona hotelera.

Marcos es un joven que acaba de cumplir 19 años, desde los 16 años le gusta participar en encuentros swinger, él no tiene pareja, así que se presenta como SINGLE, o sea un soltero, el single es otra variante del swinger en el cual los solteros y solteras generalmente hacen tríos, también se les llama “corneadores” y a las mujeres casadas son las “hotwife”, a aquel que participa con su esposa se le llama “cornudo”.

Reportero: ¿A qué edad iniciaste en el swingle y porque lo hiciste?

Marcos: A los 16, tenía una novia pero quería experimentar más cosas y así es que llegué con una pareja de personas grandes en la zona hotelera y tuve mi primera experiencia desde entonces me involucré en el mundo swinger y soy uno de los más populares.

Reportero: ¿Cuáles son los peligros del swinger?

Marcos: Pues si existen, por ejemplo cuando las parejas vienen de fuera de Cancún, no sabes realmente quienes son, desde antes se hace un trato, en el cual siempre se pide que todo sea con protección y los gastos se dividen, en una ocasión me dejaron endeudado con la habitación que se rentó.

Reportero: ¿La comunidad swinger conviven entre sí?

Marco: No, la idea es el anonimato, es muy difícil que alguien quiera hablar del tema fuera de la habitación, por eso no lo hacen en sus ciudad y vienen aquí a hacerlo, en ocasiones me he topado con la gente de aquí (ciudad de Cancún) y nos reconocemos pero no nos saludamos, y lo entiendo afuera de la habitación tienen una vida.

Quintana Roo ofrece una gran cantidad de opciones turísticas y esta forma de vida ha ganado popularidad al paso de los años.