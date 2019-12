Secretos de Tulum y Cancún, hoteles nudistas y espacios swingers parte 1 (FOTOS)

El concepto de naturismo está arraigado a los humanos en su versión funcional más básica en donde la ropa sale sobrando, en este reportaje visitamos un hotel que ofrece un lugar para esas personas valientes que no tienen pudor a la hora de mostrar sus cuerpos en público, el hotel Intima Resort en Tulum ofreció abrir sus puertas para explicar esta forma de vida que podría determinarse como excéntrica y nos habló a profundidad del tema ya que el 80% de sus clientes lo practican en sus instalaciones.

Después de que Sebastián Rulli decidiera bañarse en las playas de Tulum totalmente desnudo, surgió una pregunta en el colectivo común, en donde la preguntaba de la gente era dónde estaría esta playa en la cual se le permitió al actor despojarse de sus prendas y sobre todo si esta actividad estaba permitida.

Tal vez te ineterese: Secretos de Tulum y Cancún, hoteles nudistas y espacios swingers parte 2 (FOTOS)

Llegué al hotel experto en el tema, que se encuentra en una zona semi escondida de la ciudad de Tulum, allí me dio la bienvenida Jesse, un chico en la recepción que me esperaba y me tomaba mis datos para poderme registrar y darme acceso, la recepción estaba aislada y daba directo a la calle, pero al pasar al interior del predio en la alberca habían huéspedes totalmente desnudos, unos bañandose y otros tomando el sol, hombres y mujeres, era algo impactante.

Secretos de Tulum y Cancún, hoteles nudistas y espacios swingers parte 1 (FOTOS)

“Lo hago porque me gusta sentirme libre, liberarme de todo lo que tiene una etiqueta, además estoy orgulloso de mi cuerpo y no me da pena que me vean aquí en esta forma, que es mi versión real, no aquella cuando estoy en el trabajo en el centro comercial en donde pueden juzgarte por la marca que llevas o no puesta”, fue la respuesta que me dio Jhon N. un practicante del naturismo que junto a su esposa (quien no quiso participar en este reportaje) hacen viajes a lugares donde pueden ser “ellos mismos”.

La popularidad de este estilo de vida ha traspasado las fronteras, y desde su inicio en Europa y Estados Unidos, ha llegado al Caribe Mexicano. Actualmente ha avanzado gracias al uso de las tecnologías, esto como el caso de YouTube, en donde existe un canal naturista nudista a cargo de Héctor Martínez, quien ya tiene 1.19 millones de subscriptores en esta plataforma digital.

Secretos de Tulum y Cancún, hoteles nudistas y espacios swingers parte 1 (FOTOS)

Edén Carrillo el gerente de Íntima, se acercó para poder dar a pie a la entrevista en donde de mi parte las preguntas surgieron una tras otra respecto a este tema, en el cual nos habíamos adentrado para este reportaje.

Reportero: ¿De qué trata el concepto de naturismo y por qué apostar por este mercado?

Más noticias de Quinatana Roo AQUÍ

Edén Carrillo: “Somos uno con el medio ambiente nos gusta que la gente se pueda comportar de una formo como lo hace de manera diaria, sin la ropa, aquí en México realmente hay muy pocos lugares, en Quintana Roo hay alrededor de cinco, que son los que yo conozco, y cuidar al cliente es importante, el movimiento está creciendo”, respondió.

Secretos de Tulum y Cancún, hoteles nudistas y espacios swingers parte 1 (FOTOS)

El naturismo ha llegado al país por medio de la promoción de un público americano que abarca cerca del 80% por ciento del mercado, esto a la hora de ocupar los espacios disponibles según información Intima.

Por lo contrario a Europa este concepto en México y en Tulum no es familiar, esto debido a las costumbres y creencias que existen en esta sociedad mexicana, y es esta razón por la cual este concepto se cuida mucho, sin embargo existe un grupo de personas que les gusta ir más allá de sólo despojarse la ropa y este mercado es nacional, hablamos de las parejas Swinger.