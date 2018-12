Secretariado Ejecutivo de Seguridad buscará reforzar el combate a la delincuencia



La iniciativa para crear el Organismo Público Descentralizado denominado Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que presentó en sesión ordinaria, el diputado Jesús Alberto Zetina Tejero, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, va viento en popa con la finalidad de reforzar las acciones contra la delincuencia en la entidad.

La propuesta plantea extinguir la unidad administrativa denominada Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública adscrita a la Secretaría de Gobierno, para crear un organismo público descentralizado no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica, de gestión y presupuestal.

La descentralización, puntualizó Zetina Tejero, permitirá al Secretariado Ejecutivo Estatal establecer la normatividad necesaria para que la ejecución de recursos se realice con una mayor eficacia y transparencia.

Cabe destacar que cada tres meses los Municipios tendrán que reportar en qué se están aplicando los recursos asignados en esta materia y si hubo algún cambio, con lo que se pretende aplicar mayor transparencia en el combate a la delincuencia y con ello mejorar la seguridad pública.

Entre sus partes medulares está que el titular de ese organismo, será removido y nombrado libremente por el gobernador del Estado, en este caso Carlos Joaquín González, asimismo el titular tendrá que ser quintanarroense por nacimiento o tener una residencia de cuando menos cinco años en la entidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Además, tener más de 35 años al momento de su designación, contar con la licenciatura de Derecho, Finanzas, Seguridad Pública o carrera afín. No haber estado inhabilitado o suspendido de labores afines como servidor público, además de no tener ningún vicio, es decir no consumir drogas o padecer alcoholismo.

Paz pública

Entre sus tareas operativas del Secretariado Ejecutivo están la de implementar las acciones necesarias para su buen funcionamiento, informar a la Junta de Gobierno los avances de los programas, acciones, políticas y proyectos que lleve a cabo ese Secretariado Ejecutivo.

Conducir las relaciones laborales del personal del Secretariado Técnico, conforme a la legislación que resulte aplicable.

Nombrar, remover y reubicar al personal del Secretariado Ejecutivo, con base al presupuesto autorizado, de acuerdo a las necesidades que se generen para el cumplimento de los objetivos de la presente Ley, y de conformidad con la legislación aplicable.

Además, ejecutar las políticas públicas, acuerdos, procedimientos, programas, resoluciones y demás acciones que le encomiende o dicte la Junta de Gobierno.

De la misma forma los Municipios reportarán trimestralmente al Secretariado Ejecutivo el ejercicio de los recursos de los fondos estatales, así como las modificaciones realizadas a los convenios de colaboración y sus anexos técnicos en la materia o el acuerdo correspondiente, entre otras tareas.