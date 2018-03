Redacción/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Se tratará el tema de evasión fiscal hotelera tarde o temprano. El titular de SEFIPLAN, Juan Vergara, ha declarado que la evasión fiscal hotelera será una batalla que no se podrá aplazar por mucho tiempo. Esto viene luego de que otro funcionario de la misma dependencia hiciera una declaración sobre la evasión impositiva que hay en el sector hotelero. Por lo que muchos de los hoteleros en el estado se molestaron, diciendo a su vez que ellos sí pagan todos sus impuestos.

“No es un tema del Estado ni del País; es de la OCDE”, aclara

“Invito a la hotelería, invito a los representantes de los hoteleros que acudan con sus fiscalistas para que platiquemos del tema de manera profesional, y nos entendamos en el lenguaje que nosotros estamos dirigiendo”, dijo.

Ante esto Juan Vergara , dijo que se tratará el tema de evasión fiscal hotelera tarde o temprano. Y como mediador Juan Vergara y SEFIPLAN han dicho que efectivamente los hoteleros si hacen el pago de sus impuestos, pero de una parte que se paga al país. Lo que no sucede cuando se habla de paquetes vacacionales vendidos en el exterior. Pues aseguran que ese dinero no es declarado en México por lo que se vuelve una evasión total del pago de impuestos. A lo que el titular de SEFIPLAN, Juan Vergara, ha dicho que ahí esta el problema, pues ese dinero no entra al país. Además de que señaló que las declaraciones que dio en días pasados otro funcionario de la dependencia, se malinterpretaron. Por lo que el tema de la evasión fiscal hotelera es un tema que tiene vigencia y que en algún momento se va a tratar sí o sí. Pues al inicio de su administración señaló que hay una gran evasión en este sector con esos paquetes vacacionales, pues dijo en su momento que esaY todo indica que esa situación no ha cambiado en lo absoluto. Sin embargo, Juan Vergara aclaró que:Y que se debe entender de manera profesional y son malinterpretaciones. Por lo que para lograr esta situación ha mandado un mensaje al sector hotelero organizadoMostrando sin lugar a dudas que este tema de evasión fiscal hotelera, tendrá lugar en cualquier momento. Esto con la finalidad de que se resuelva de la mejor manera posible y todas las partes estén de acuerdo y actúen correctamente.