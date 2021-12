Se resquebraja el PAN, Eduardo Pacho renuncia a su militancia

El Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado vive una profunda crisis política. Sin acuerdos concretos aún de una eventual alianza opositora para enfrentar el proceso a la gubernatura en el 2022, militantes del mismo abandonan las filas del partido albiceleste, que hoy gobierna la entidad.

A través de una misiva dirigida a, Olga Moo Tuz, quien funge como Secretaria General en el Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en el municipio Benito Juárez, Luis Eduardo Pacho Gallegos dimitió a su militancia en este instituto político, en el cual militó durante poco más de 10 años.

Desde su cuenta personal de Facebook, Eduardo Pacho confirma su salida del PAN en Quintana Roo y, desea a los militantes del partido tiempos mejores, tras agradecer las oportunidades que recibió en el mismo.

El documento, con fecha tres de diciembre del presente año, establece que de manera profesional hace extensivo a los integrantes del comité de Acción Nacional y al presidente, Christian Pérez Vázquez su renuncia con carácter de irrevocable como militante del PAN.

El también ex dirigente del albiazul en el municipio Benito JUárez , deja en claro; “El motivo de esta decisión, obedece a razones estrictamente personales”, escribió en la misiva que compartió públicamente en su cuenta personal de Facebook ; en la que agradece al partido las oportunidades que le dieron durante su militancia.

Al pie de la publicación señala: “El día de hoy presente mi renuncia al partido acción nacional, con todo el dolor de mi corazón me voy, no sin antes agradecer por todo lo que me dio y por todo el crecimiento que tuvimos juntos, de verdad mi cariño después de 10 años dedicados a la institución, estoy seguro que vendrán tiempos mejores para los dos”, acota.