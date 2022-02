Se rehúsa SEOP a pagar multa por tala de árboles en Chetumal.

El presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente en el Cabildo de Othón P. Blanco, Santiago Aja Vaca, acusó que la SEOP pretende evadir la multa por la tala de 75 árboles del Boulevard Bahía de Chetumal.

Destacó que, según ha reconocido el propio titular de la dependencia, William Conrado Alarcón, pretende no realizar el pago hasta entonces no exista un resolutivo de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PPA).

Como ha informado La Verdad Noticias, el Ayunyamiento de Otón P. Blanco aplicó una multa de 330 mil pesos a la Secretaría Estatal de Obras Públicas (SEOP) por la tala de 75 árboles durante los trabajos de remodelación del Boulevard Bahía de Chetumal.

Sin embargo, el regidor Santiago Aja Vaca destacó que, durante un recorrido por el sitio, el propio titular de la SEOP afirmó que no aceptarán la sanción hasta entonces no exista un permiso de reforestación municipal y se emitar el resolutivo de la PPA por la tala de los árboles.

No, la multa no se ha pagado y desconocemos si la cubrirán o cuándo lo harían… el titular de la SEOP alega que en tanto no hayan los permisos del Municipio para el programa de reforestación que pretenden llevar a cabo y la resolución de la PPA, no aceptarán la sanción porque insiste en que ellos no fueron los responsables.