Se registra otro robo de vehículo en la Región 96 de Cancún

En menos de una semana, usuarios de Facebook han denunciado alrededor de cinco vehículos robados, ahora le tocó a un hombre, quien vive en la Región 96 de Cancún, donde el pasado miércoles 16 de octubre por la tarde justo a las afueras de su domicilio, robaron su auto y la víctima piensa que fue durante la madrugada de ese día.

De acuerdo al testimonio del joven llamado José M. L. M., por la tarde él realizó unas diligencias, pero regresó y desde la tarde hasta el día siguiente ya no salió de casa y fue hasta la mañana del 16 de octubre que se despertó para realizar sus labores y se percató que ya no estaba su coche, motivo por el cual de inmediato publicó en Facebook lo que pasó.

El auto es un mi Golf de color negro con rayas rojas y placas de circulación URJ-797-A del estado de Quintana Roo y hasta el momento y ya más de 24 horas, el dueño aún no sabe nada ni de su paradero, de igual modo hay que destacar que si no ha acudido a las autoridades, es probable que no encuentre rápido su unidad.

En este sentido, en menos de una semana, en redes sociales usuarios han denunciado alrededor de cinco veces robos de vehículos en diferentes partes de Cancún y apenas el pasado 10 de octubre en redes denunciaron el robo de una motocicleta, donde dos sujetos acudieron y a la fuerza se llevaron la moto.

Esta clase de bandas operan de manera continua en la ciudad, tanto que aunque la unidad tenga frenos y no tenga la llave para encender el vehículo, buscan la manera para que arranque y se los lleven, lo cierto es que estos ladrones desde días vigilan a su próxima presa y cuando vean la oportunidad, llevan a cabo el hurto.

Hay que destacar que las autoridades de los tres niveles de gobierno y en especial la Policía Quintana Roo ha estado implementando un operativo por toda la ciudad de Cancún, el cual se llama “Operativo Región Segura”, donde van en busca de vehículos con reporte de robo en las regiones y colonias de Cancún.