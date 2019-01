Se realiza en Chetumal la primera audiencia Platícale al Gobernador del 2019

Un total de 652 personas acudieron este jueves a la primera audiencia Platícale al Gobernador de este 2019 en la capital del estado, en la que Carlos Joaquín anunció un programa de descuentos para los usuarios de agua potable que presenten un retraso en sus pagos.

El gobernador destacó que, para apoyar a economía de las familias quintanarroenses, la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) hizo el acuerdo para condonar multas, recargos sobre el pago de cuotas y tarifas por el servicio de agua potable y alcantarillado.

Los descuentos podrán ser de hasta el 100% y entrarán en vigor tras su publicación en el Periódico Oficial.

En los módulos de Platícale al Gobernador se recibieron mil 062 solicitudes, la de mayor demanda fue la de vivienda con 180 peticiones, seguida de 159 personas que necesitan un trabajo y 147 por asuntos económicos. 100 ciudadanos fueron escuchados y atendidos personalmente por el gobernador Carlos Joaquín en parque de “Las Casitas” de Chetumal.

Felicitas Torres Rosales, vecina de la comunidad de Carlos A. Madrazo, acudió a la audiencia pública para pedir el apoyo del gobernador en la rehabilitación de la carretera a Ucúm, la cual ha estado en el abandono.

Tal vez te interese: Carlos Joaquín entregó 33 nuevas ambulancias en beneficio de más de 860 mil personas de comunidades apartadas

“El gobernador, dijo, fue muy atento y me atendió bien, me da gusto que hagan estos eventos porque él no sabe todo lo que pasa y esta es la oportunidad para que los ciudadanos se lo digamos”, dijo.