Se reactiva Vergara, el 'zar del lavado'; opera con todo desde Cancún

Juan Melquiades Vergara Fernández comenzó a operar de nuevo su red de lavado de dinero vía las empresas factureras que creo, y por las que fue a la cárcel acusado del desvío de 50 millones de pesos

Juan Melquiades Vergara Fernández, alias “Zar del Lavado de Dinero”; reactiva sus redes de operación de sus 17 empresas factureras, va de nuevo con todo pero las autoridades fiscales ya lo investigan; su silencio después de salir de la cárcel en 2018 indican que el Zar Juan Vergara, opera impunemente de nuevo lavando dinero.

El frustrado candidato a diputado federal y ex reo quien “compró su libertad” a cambio de 161 millones de peso a finales de la administración de Enrique Peña Nieto; se encuentra maniobrando y maquinando desde Cancún con sus empresas operando vínculos con otros grupos corporativos y algunos políticos para evadir al fisco.

Juan Melquiades Vergara Fernández, el "zar del lavado de dinero", está de nuevo bajo la mira de la UIF y el SAT por la operación de sus empresas factureras

Muy lejos de la humildad de su natal Huauchinango, el exsecretario de Finanzas de Quintana Roo vive como un rey midas y magnate de su emporio creado al amparo de la corrupción y el lavado de dinero que lo llevó a las rejas por el delito de cuello blanco.

El conocido millonario, exsecretario de finanzas, cargo al que llegó gracias al engaño, la traición y al ser cabeza de toda un hampa de lavadores, está bajo la lupa de las autoridades del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Fiscalía General de la República (FGR), ya que es una consigna del Presidente de la República, acabar con los corruptos y evasores amafiados del país.

Este “lavador de dinero” para las autoridades, está vigente y sigue violando la ley y fincando su imperio al amparo de la corrupción, no descartan que sea catalogado como el principal cerebro de las factureras en el sureste del país, a través de las cuales realiza millonarias operaciones de blanqueo de dinero sucio, pero amasando fortuna.

Juan Melquiades Vergara es conocido como el zar del lavado de dinero

Las autoridades federales lo investigan y lo tienen otra vez en la mira a través de sus 17 empresas “visibles”: Plaza la Fiesta del Caribe; Tradiciones del Caribe; Rental Homes; Marco Empresarial de Control Administrativo; Orgullo del Caribe; Global IDS; Operadora de Restaurantes Los Huajes; Inmobiliaria Regiocaribe; Inmobiliaria Punta Maya; Tesoros del Caribe; Bleu Raven Inmobiliaria; Combustibles Bicentenario; Multimedios Turísticos; Mundo Travel Channel; Inmobiliaria Mundo Maya; Playa Maya Arrendadora; Inverblack Leasing y Corporativo Especializado en Servicios Empresariales.

La investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de las pagadoras o empresas de outsourcing, que ha puesto en la mira a 43 empresas factureras, de las que el SAT pretende recuperar 24 mil millones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 11 mil millones en IVA (Impuesto al Valor Agregado), también tiene desde la mira a las empresas maestras en el lavado de dinero a las del “zar de la evasión”, Juan Vergara

El SAT (Servicio de Administración Tributaria) prepara el primer paquete de denuncias contra sus empresas factureras, que han generado daño a la Hacienda pública. Además mantiene bajo investigación a 8 mil 212 empresas que participaron en la evasión fiscal, entre ellas las de Quintana Roo e indagando a fondo los vínculos de los socios y presuntos prestanombres de los ilícitos negocios de Juan Vergara.

Modus Operandi

Las pesquisas del SAT, la (UIF), lo mismo que la (FGR), el “Zar del Lavado de Dinero”, funda y compra empresas para posteriormente desviar recursos tanto de IVA como ISR, entre otros ilícitos, y con ello obtener millonario e ilícito lucro.

De Plaza la Fiesta del Caribe, las autoridades la tienen detectada desde 2005 año de su creación y en donde de acuerdo a su estatus compró las acciones en 2011.

En Tradiciones del Caribe también se fundó en 2005 y compro sus acciones en 2011; Rental Homes se fundó en 2007 y es accionista; Marco empresarial de Control Administrativo fundada en 2007 y en 2011 también compró las acciones.

En 2009 fundó Bleu Raven Inmobiliaria. En Global IDS es socio fundador dos años antes, desde 2007.

En Operadora de Restaurantes Los Huajes desde 2008 es socio fundador, lo mismo que en Inmobiliaria Regiocaribe: Respecto a Inmobiliaria Punta Maya, esta empresa la fundó en 2009 ; en relación Tesoros del Caribe compró las acciones en 2011 y esta empresa se fundó en 2009.

De Combustibles Bicentenario es socio fundador desde 2009; Multimedios Turísticos socio fundador desde 2010; Mundo Travel Chanel socio fundador desde 2014; Inmobiliaria Mundo Maya, socio fundador desde 2011; Playa Maya, esta empresa la fundó en 2009 y en 2016 se fusionó con Arrendadora Pura del Caribe.

De Inverblack Leasing la fundó en 2018; de Corporativo Especializado en Servicios Empresariales, no se tuvo información porque el registro está protegido.

Mintió El Zar en declaración patrimonial

Los focos rojos se encendieron cuando el ex Secretario de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, faltó a la verdad al rendir su Declaración de Intereses para Funcionarios y Personas de Interés Público (3 de 3) , sostuvo que poseía solo siete empresas, cuando realmente es dueño de 17 compañías más, según datos proporcionados por el Registro Público de Comercio, avalados tanto por la Secretaría de Economía federal, como por el gobierno estatal en el que participaba.

Juan Melquiades Vergara Fernández así fue presentado tras ser detenido por la PGR

Omitió también ser socio del exgobernador Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, en la constitución de las sociedades mercantiles fuera de su declaración patrimonial, Vergara Fernández recurrió a las mismas personas, una y otra vez, con quienes fundó dichas empresas para después adjudicarlas a su persona mediante la enajenación accionaria.

Otros socios de aquellas empresas que constituyó para posteriormente apoderarse mediante compra accionaria y que son Gabriel y Enrique Reynaldo Guiza Montiel, así como Jonathan Perlo Kurian, donde también aparece como beneficiario último Ricardo Peña Fernández.

Otro de los accionistas y socios son: Mario Augusto Alfredo Cárdenas Rodríguez, Daniel García Durán, Jesús Juan Pérez Pacheco, José Naime Germenos, Jorge Javier Navarro Carrillo, Jesús Obregón Salazar, Benjamín Salvador Almaguer Mora, Jorge Carlos de la Peña Peniche, Musthapa Bolizio Medina Arab, Víctor Manuel Mohamed Cacho, Francisco Javier Rodríguez Cantú, Mario Álvarez Puga, Miguel Ángel Valle Torres y Gustavo Marcelo López.

Vergara Fernández se asoció además con Gabriel Río de la Loza Castillo, Rolando Antonio Aguirre Cervantes, Carlos Rafael Pérez Bello y Óscar Mera Saade, ello para constituir empresas de forma directa, y que no registró en su declaración de intereses.

En su declaración patrimonial suscribió que participa en direcciones y/o consejos de administración de México Traveler Network S.A de C. V; Auditores Corporativos Internacionales S. C; Multimedios Turísticos S. A de C. V; Inmobiliaria Regiocaribe S. A de C. V; Telefrontera Management LLC (Estados Unidos), Telefrontera LLC (Estados Unidos); y Salud TV S. A de CV.

Sin embargo, omitió mencionar otras empresas de su propiedad: Plaza La Fiesta del Caribe S. A de C. V; Tradiciones del Caribe S. A de C. V; Corporativo Punta de Piedra S. de R. L. de C. V; Rental Homes S. A. de C. V; Marco Empresarial de Control Administrativo S. A. de C. V; Orgullo del Caribe S. A. de C. V; Goblal IDS S.A. de C. V; Operadora de Restaurantes Los Guajes S. de R. L. de C. V; inmobiliaria Punta Maya S. A. de C. V; Tesoros del Caribe S. A. de C. V; Bleu Raven Inmobiliaria S. A. de C. V; Combustibles Bicentenario S. A. de C. V; Mundo Travel Channel S. A. de C. V; Inmobiliaria Mundo Maya 2012 S. A. de C.V; Corporativo Especializado en Servicios Empresariales S. A. de C. V; Playa Maya Arrendadora S. A. de C. V; y Tecno Pago WEB S.A. P.I. de C. V.

Sociedad “secreta”

El 11 de abril de 2014 constituyó formalmente ante notario público la alianza económica con el exgobernador de Quintana Roo, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, crearon la empresa Mundo Travel Channel S. A de C. V.

Ante el fedatario Eduardo Alberto Suárez Torres quedó vigente este acuerdo comercial por 99 años por el cual constituyeron la empresa para la comercialización publicitaria, compra, venta, reproducción, distribución, importación y exportación de productos publicitarios y su difusión en televisión abierta o por cable, entre otros como elaboración y diseño de campañas informativas; realización y difusión de todo tipo de videos, en cualquier formato.

Quedó asentada en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo el folio mercantil electrónico número 23524, bajo la modalidad de capital variable y arrancó operaciones con un capital accionario inicial de 100 mil pesos, divido en cien acciones. La empresa obtuvo el permiso 2302772 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, bajo el expediente 20102302571.

Hendricks Díaz asumió 25 acciones junto con Mario Alejandro Álvarez Puga; al tiempo que Juan Melquiades Vergara Fernández compró 16 acciones al igual que Ricardo Peña Fernández; Miguel Ángel Valle Torres adquirió 13 acciones y cinco fueron compradas por Gustavo Marcelo López.

Como presidente del Consejo de Administración el ex titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del estado de Quintana Roo; el exgobernador Joaquín Ernesto Hendricks Díaz como Tesorero y Ricardo Peña Fernández como Vocal.

En la constitución de esta empresa, el exgobernador de Quintana Roo dio como domicilio los números 29 y 30 de la avenida Tankha, Manzana 20, Supermanzana 25, en Cancún y solo mostró como identificación el pasaporte número 05230000599; mientras que Juan Melquiades Vergara Fernández acreditó su personalidad mediante credencial del IFE número 0000079615272, con domicilio en Calle Cozumel, Lote 30, Manzana 3, Supermanzana 12, en Cancún, con Registro Federal de Contribuyentes clave VEFJ662110CF2.

Más negocios tenebrosos millonarios

Por eso, aseguran las autoridades del caso, que por actuar con total impunidad, la fría cárcel le espera de nuevo al ex secretario de Finanzas de Quintana Roo, Vergara Fernández.

Ahora dos años después, al también el también conocido como “Rey de las Factureras” y empresas outsourcing, es nuevamente investigado, como se precisó, por esas 17 compañías, entre otras 43 pagadoras, donde de acuerdo a las autoridades, se desviaron 24 mil millones de pesos en impuestos Sobre la Renta (ISR) y 11 mil millones en Impuesto al Valor agregado (IVA).

Su inminente reingreso a prisión, es por generar un daño patrimonial a la Hacienda pública; dentro de la investigación de 8 mil 212 empresas que participaron en la evasión fiscal. El zar de la evasión; Juan Vergara; de nueva cuenta ha puesto en alerta a las autoridades hacendarias por la consignan que traen del gobierno federal investigar a fondo las empresas factureras para lavado de dinero y acabar con esos delincuentes de cuello blanco.

