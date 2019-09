Se quedaron más de 200 iniciativas pendientes en la XV Legislatura

En rueda de prensa en Cancún, la ex diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Leslie Angelina Hendricks Rubio dio a conocer que de las más de 534 iniciativas que se presentaron y 300 decretos, fueron más de 200 iniciativas las que no concluyeron su proceso legislativo.



“Algunas si se leyeron en el pleno y se turnaron a comisiones pero no llegaron a tener un dictamen, algunas que tuvieron dictamen no llegaron al pleno para votación. De esas 200 que no llegaron a concluir su proceso legislativo habría que distinguir cuales avanzaron a los siguientes puntos”, señaló.

Hendricks Rubio, menciono que de las iniciativas más importantes que quedaron a deber fueron la de bienestar animal y la ley de movilidad que a pesar de haberse realizado foros de consulta estas no se plasmaron en la misma ley todo lo que se invirtió en los foros, por la falta de consulta a los expertos en el tema.



“En el tema de movilidad lo que se aprobó fue precisamente que hubiera reglas más similares entre los sindicatos de taxistas y las plataformas que quieran hacerse de esta servicio en un sentido de poder, hacer más equitativa esta competencia”, declaró.



La ex congresista también opinó sobre las investigaciones que piden los diputados a quien fue el líder del congreso en la XV legislatura por irregularidades, indicó que eso tiene que determinar las autoridades competentes.

“Si la nueva legislatura inicia su procedimiento se le tendrá que dar cause, está la Auditoría Superior del Estado que tendrá que verificar que se ha cumplido con todo lo que se establece en ley para el Poder Legislativo, de no ser así llamar a cuentas a quien corresponda”, agregó.