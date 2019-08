Se queda sin luz parque público en el centro de Cancún

El parque público ubicado cerca del mercado 23 de Cancún en la súper manzana marcada con el mismo número, es utilizado a diario por decenas de personas que acuden a realizar distintas actividades físicas al aire libre o llegan acompañados de su familia para pasar un buen rato.

Sin embargo, en esta ocasión, cancunenses denunciaron que dicho espacio ha tenido problemas de alumbrado público, lo cual impide que puedan ejercitarse o dejar que los pequeños se diviertan en los juegos, esto debido a una total falta de luz.

En una imagen enviada por uno de los inconformes a este medio de comunicación, es posible apreciar cómo las luminarias de este sitio se encuentran apagadas, motivo por el cual, para evitar correr algún tipo de riesgo, las personas prefieren evitar, cuando se acaba la luz del sol, asistir a este lugar.

“Lo malo de esto es que cuando falla la luz pues se queda totalmente a oscuras y eso nos preocupa, la verdad no hay nada más que alumbre aquí y como sea, aunque haya un vigilante y aunque estés atento, pueden pasar muchas cosas, la situación se pone tensa si no ves con claridad lo que pasa a tu alrededor”, dijo el señor Rodrigo, quien agregó que es común que en esta zona del municipio existan apagones constantes y repentinos.

Cabe destacar que el mencionado sitio es además un punto importante de conexión entre el mercado 23 y la avenida Chichen Itzá, con la avenida Uxmal, por lo que quienes suelen tomar ese atajo que vuelve más corto el camino, tuvieron que apresurar el paso, pues encontraron en penumbras el parque.

“Yo paso por aquí todos los días porque hago menos tiempo en llegar a mi casa y pues ya es noche siempre que regreso del trabajo, así que hoy me llevé la sorpresa de que no hay luz y en un principio dudé, estuve a punto de regresarme y tomar otra vía, pero me di cuenta de que había más personas, por eso seguí adelante”, cuenta Joselinne, vecina de la zona.

Así luce el parque cuando las luminarias funcionan correctamente y acuden diariamente familias para disfrutar el espacio.