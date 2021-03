Se ponen estrictos, suspenden a taxista de Cancún por malos tratos y tarifa alta

A través de un comunicado oficial por parte del Sindicato de Taxistas Andrés Quintana Roo, dieron a conocer que uno de sus operadores fue suspendido y prohibido laborar durante ocho días, luego de que una pareja denunció en las redes sociales y ante el mismo sindicato, los malos tratos y tarifa alta que el ahora castigado hizo hacia la mujer y el hombre, por lo que directivos decidieron suspenderlo.

De acuerdo a la información que proporcionaron las autoridades, el hecho se registró el pasado lunes 1 de marzo, cuando los pasajeros se encontraban casi frente Plaza las Américas de Cancún, hicieron parada al taxi con número económico 3800 de nombre, G.H.O.H. con número de gafete 47004 y segundos después, el taxista los bajó de su unidad.

Ocho días inactivo estará el taxista por su mala conducta

Según la declaración de los afectados, el motivo fue porque el taxista no quiso recibir los que marca el tarifario, “no habíamos avanzado mucho y el taxista me preguntó que si tenía cambio. Al cual le respondo si tengo, 40 pesos lo que cobran hasta ahí y me dice no, son 55 pesos. Y le responde mi pareja que porqué 55 sino lo tomamos de sitio. Por esa simple pregunta, entonces el taxista se detiene y nos grita groseramente que no nos llevará y de forma brusca detiene el coche violentamente nos pide bajarnos del auto”, escribieron en redes.

Tras esta acción del taxista, la Secretaría de Trabajo del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, como parte de la política de cero tolerancia contra conducta inapropiada hacia el usuario o cobro indebido por el servicio, se procedió a la sanción de ocho días contra el operador, es de mencionar que la pareja iba acompañada de su hijo y la madre de la mujer.

El taxista dijo que nadie lo iba a suspender y resultó no ser así

Las víctimas señalaron que otro taxista los llevó y él si les cobró que dice el tarifario, 40 pesos, “otro taxista amablemente que observó todo, decidido llevarnos y efectivamente el dijo que hasta el 23 son 40. Pesos. La molestia aquí no es el costo que iba a cobrar, sino la forma en que él chofer actuó, habiendo un menor abordo, y en pleno tráfico gritando que nos bajemos. Y todavía nos dice, toma las fotos que quieran en el sindicato no pueden hacerme nada”, manifestaron.

Por último, el sindicato Andrés Quintana Roo reafirmó que el operador también tendrá que prestar labor social como parte del correctivo para reingresar a su trabajo, bajo advertencia de que las sanciones serían más severas en caso de reincidencia. La Verdad Noticias.

