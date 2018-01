Se planteará protocolo contra tsunamis en Cancún

En Cancún no existe un plan de contingencia para caso de tsunami

El director de Protección Civil en Benito Juárez, Luis Antonio Lomelín, reconoció que en el municipio de Benito Juárez, no existe un plan de contingencia para caso de tsunami luego de que el pasado martes a 300 kilómetros de la costa de Honduras, ocurrió un sismo de gran magnitud que se sintió en Quintana Roo y por lo cual se lanzó una alerta, que horas después se quitó.

“Aquí en Cancún no existe como tal un plan de contingencia en caso de un tsunami, ya que solo estamos preparados para la temporada de huracanes e inundaciones, porque aquí en la zona no estamos propensos a tener un tsunami de gran magnitud”, sostuvo en entrevista.

Informó que se está en espera de reunirse con oficiales de la Secretaria de Marina, funcionarios de Protección Civil a nivel estatal y expertos en la materia, para realizar las correspondientes medidas en caso de un fenómeno de tal magnitud. Expuso que una vez realizado este encuentro, sino se requiere hacer un plan de contingencia, no se realizará.

“De igual modo nos reuniremos para saber si hay que tomar medidas o no, porque no sabemos si fue casualidad o el destino ya que el sismo fue a 450 kilómetros de Mahahual y fue muy lejos del municipio, y siendo sinceros, no sintió mucho las repercusiones, ni mucho menos la gravedad” destacó.