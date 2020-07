Se pelean por el Tren Maya, volqueteros en Cancún exigen una oportunidad

Hoy más de 30 camiones de carga pesada se dieron sobre la avenida Chichén Itzá con Bonampak en la ciudad de Cancún, esto para pedir y exigir a la vez una oportunidad para entrar en las obras del Tren Maya en el Estado de Quintana Roo, pues afirman que están contratando empresas piratas y foráneas.

De acuerdo a Máximo Antonio Calderón Paredes, representante del Sindicato de Volqueteros de la CTM, anunció las diferencias generalizadas entre más de 2,000 operadores de carga porque los excluyeron de los proyectos en curso en el estado y, lo que es más importante, pidió a las autoridades que los tengan en cuenta durante la construcción del Tren Maya.

Se pelean por el Tren Maya, volqueteros en Cancún exigen una oportunidad

Exigió que se prohibiera a las compañías "piratas" o compañías extranjeras reemplazar a los locales, pues aseguró que la Unión de Concesionarios de Autotransporte Público en General del Estado de Quintana Roo cuenta con las unidades suficientes para prestar el servicio que requiere este proyecto.

Tren Maya en pleito entre volqueteros en Cancún

Acusó directamente a sindicatos como “Libertad Ikatem” de violar injustamente sus oportunidades de empleo y afectar la economía de sus familias. Por lo tanto, también exigieron al Instituto de Movilidad (Imoveqroo ) hacer cumplir las leyes más estrictamente.

Se pelean por el Tren Maya, volqueteros en Cancún exigen una oportunidad

Más notas de Quintana Roo aquí

“En el estado hay muchas obras, pero la obra por el cual nos estamos agrupando es por el Tren Maya, hasta ahorita no nos han dado nada por la licitación de los trabajos, sin embargo, el sindicato Ikatem, que dice tener, cuando no lo tiene, el contrato para hacer los trabajos, he allí la inconformidad de los demás compañeros”, aseguró.

Te puede interesar: Confirman que el permiso ambiental para el Tren Maya en Quintana Roo está listo

Finalmente los volqueteros estarán varias horas en ese lugar para que todos los ciudadanos, medios de comunicación y autoridades volteen a ver la inconformidad de estos trabajadores, que sólo buscan llevar el pan a sus familias, así como exigir y proteger lo local ante trabajos federales.