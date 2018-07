Se manifiestan periodistas por homicidio de comunicador

Un grupo de reporteros protestó en la capital del estado para demandar el esclarecimiento del homicidio del compañero periodista José Guadalupe Chan Dzib, ocurrido el 29 de junio de este año, justo dos días antes de los comicios federales.

El periodista investigaba la ejecución del dirigente de la comunidad maya X-Cabil, municipio de José María Morelos, Daniel Dzib Canul, según trascendió entre autoridades por lo que se están realizando las pesquisas necesarias para dar con el paradero de los criminales.

De esta forma según afirmaron los manifestantes, el gremio periodístico se une y levanta la voz “para que de una vez por todas la Fiscalía General del Estado esclarezca este crimen y se le haga justicia al reportero a quien en vida y en el núcleo se le conocía con el mote “El Güero”, que a simple vista fue víctima del caciquismo político que imperaba en ese municipio”.

Se manifiestan periodistas por homicidio de comunicador en Chetumal

Los periodistas se manifestaron ante las sedes de los poderes Legislativo y Ejecutivo, “los cuales en su momento no hubo ningún representante que saliera a atender nuestra enérgica demanda de que se esclarezca el artero asesinato de nuestro colega José Guadalupe Chan Dzib”, alias “El Güero”, que ocurrió en el municipio de Felipe Carrillo Puerto y “exigimos la garantía de nuestra seguridad, porque es evidente fue víctima del caciquismo político que imperaba en esa región.

“En el sexenio de Miguel Borge asesinaron a Ignacio, en Playa del Carmen y a Nicolás Lizama lo secuestraron en 1989 agentes del Gobierno. Hace unos años mataron a un colega en Tulum, Eugenio Morelos, y ahora al reportero de Carrillo Puerto, se precisó.

Detener a responsables

De la misma manera el ex corresponsal del grupo Televisa en Chetumal, Ángel Ramírez Hernández, exigió:

“Queremos que se aclare este hecho cobarde, no es el primer periodista que asesinan en el Estado y no queremos que las cifras sigan creciendo, queremos que el periodista trabaje con toda libertad pero también con toda seguridad, exigimos a la Fiscalía se esclarezca este asesinato”.

A su vez la periodista de la zona maya, Graciela Machuca Martínez, aseguró que José Guadalupe “El Güero”, como se le conocía en el municipio de Carrillo Puerto, tenía más de 15 años de trabajar en este oficio y al ser egresado de la escuela de policía se le facilitó cubrir la nota policiaca, laborando en la ciudad de Playa del Carmen y en la cabecera municipal de Carrillo Puerto, sin ningún problema conocido con compañeros o personas de esa ciudad.

Se manifiestan periodistas por homicidio de comunicador en Chetumal

Los manifestantes advirtieron que no se quedarán callados, ya que a punto de cumplirse una semana de este asesinato, las autoridades no han dado ninguna información al respecto, por lo que no permitirán que se dé “carpetazo” al caso como lo han hecho con las cientos de ejecuciones en lo que va del año en Playa del Carmen y Cancún.

Al final de la manifestación, cabe precisar, los diputados Mario Baeza y Jesús Alberto Zetina Tejero, cada uno por separado, se disculparon por la actitud de los vigilantes del Congreso del Estado por no haber permitido la entrada al recinto y aseguraron que en la medida de sus facultades impulsarán la resolución del caso y por supuesto exigirán un encuentro con el fiscal general Miguel Ángel Pech Cen, para conocer el avance de las investigaciones.