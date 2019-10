Se manifiestan en Playa del Carmen contra los parquímetros

Hoy por la mañana, ciudadanos inconformes por los parquímetros en la ciudad de Playa del Carmen, se dieron cita para manifestarse pacíficamente en contra de los parquímetros liderados por Marciano Toledo Sánchez ex Presidente Municipal de Solidaridad y José Luis Hernández Barragán dirigente local de la Canaco.

La caminata inició cerca de la avenida 30 y culminó en el Palacio Municipal de Solidaridad, una vez que se concentraron en la Plaza 28 de Julio, Juan Carlos Beristain se presentó para intentar justificarse en el sentido de que él siendo Síndico Municipal no aprobó la instalación de parquímetr

os exhibiendo copia de acta de la sesión de cabildo en la cual se aprobaron.

La acción del ex candidato fue interpelada por “Chano” Toledo lo interpela reclamando que cuando se aprobaron los parquímetros el era síndico y que eso era suficiente por lo que junto con un grupo de manifestantes le exigió que se retirara del movimiento sin embargo el ex candidato no se retiró.

Marciano Toledo declaró que él pagaría los 300 mil pesos de inversión de la empresa para que se retire de Playa del Carmen.

Hay que destacar que la empresa encargada de este proyecto y de la instalación de los aparatos es la Promotora de Reordenamiento Urbano S.A. de C.V., quien arrancó la instalación de parquímetros en Playa del Carmen desde la avenida Aviación a la avenida 48 y de la zona federal hasta la avenida 35.

Diego Gracidas Martínez, representante de la firma, en la reunión con el cabildo de Solidaridad, dijo que serán cinco mil 200 equipos que estarán distribuidos en esa zona, y que comenzarán a funcionar a partir de octubre.