Se instala la IV sesión ordinaria de la Junta Directiva del IEEA Quintana Roo

Durante la IV Sesión Ordinaria de la Junta Directiva del IEEA se acordó continuar impulsando la alfabetización y abatir el rezago educativo en Quintana Roo, en coordinación con los gobiernos federales y estatales.

El objetivo general de esta sesión fue dar conocer los avances en la materia del rezago educativo, se llevan a cabo en Quintana Roo, y las estrategias para alcanzar un índice de analfabetismo menor al 4%, incorporando e incentivando a las personas mayores de quince años y fomentando la conclusión de los niveles educativos de primaria o secundaria.

Parte de esta estrategia es posible gracias al trabajo de colaboración de las instituciones privadas y dependencias involucradas en el tema, por lo que el redoblar esfuerzos es primordial para alcanzar las metas de alfabetización.

En Quintana Roo, existen 303 mil 186 personas de quince años y más que no han concluido su educación básica de los cuales 40 mil 620 no saben leer y escribir, 95 mil 604 no cuentan con su primaria terminada y 166 mil 862 sin concluir su secundaria.

En el presente año se impulsa el beneficio a 3 mil 234 ciudadanos para que aprendan a leer y escribir, 5 mil 015 concluyan su primaria y 7 mil 068 concluyan su secundaria, Atendiendo así al 60% de mujeres y el 40% de hombres (15 mil 317 personas).

Para cumplir con los objetivos, en Quintana Roo se realiza la estrategia de incorporación y reincorporación, acciones que beneficiaran a más ciudadanos para que tengan una mejor calidad de vida y mejores oportunidades en el aspecto personal y laboral, puntualizo la directora general (IEEA) María Candelaria Raygoza Alcocer.

La reunión estuvo presidida por el subsecretario de Educación Básica en el estado, Rafael Pantoja, en representación de la Secretaria de Educación, Ana Isabel Vásquez Jiménez, la directora General del IEEA, María Candelaria Raygoza Alcocer.