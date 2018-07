Se han encontrado obras con irregularidades en Quintana Roo| Moisés Hernández

Rafael del Pozo Dergal, Secretario de la contraloría mencionó que hasta el momento se han supervisado 200 obras de manera directa por parte de la Secretaria de la Contraloría de Quintana Roo (SECOES) y las observaciones van vinculadas a calidad de los materiales y al avance físico y económico.

En algunas de las obras se han encontrado irregularidades graves, en algunos casos en el 2017 se tuvieron observaciones serias en algunos municipios como Lázaro Cárdenas y Puerto Morelos, que obligaron incluso a demoliciones de las obras que ya estaba realizadas, a las cuales se solicitó reintegro el recursos de la federación, además que muchas empresas ha recibido penalizaciones sobretodo por retrasos en las obras.

Del Pozo Dergal, indicó que las suspensiones pueden dañar los procesos constructivos y hay coasos específicos como el del hospital general, una obra que como se hizo en etapas con muchas suspensiones y muchos retrasos, generó problemas a la hora de hacer el empate de materiales.

“Queremos hacer la supervisión, ver cuales son el estado general que guarda los trabajos que se habían iniciado y tomar las medidas pertinentes, para que los trabajos que se van a realizar no generen ni un problema y se hagan con la calidad que debe de ser”, expresó.

El secretario de la contraloría agregó que el tema del ex Gobernador de Quintana Roo Roberto Borge Angulo aun no termina, ya que con la detención del ex Abogado este proceso continua ya que este proceso no es de un año ni de dos y se sigue trabajando de la mano de la fiscalía y de la Procuraduria de la Republica.