Se gradúa la primera generación de la Prepa Modular del Colegio de Bachilleres

La titular de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), Ana Isabel Vásquez Jiménez, encabezó la ceremonia de graduación de la primera generación que egresa del Bachillerato Modular, 2017-2019, compuesta por 114 alumnos de los planteles Cancún I y Cancún II del Colegio de Bachilleres del Estado.

El evento es una culminación de estudios de la primera generación del Bachillerato Modular, modalidad que implementó la SEQ hace dos años como resultado de un proyecto que se realizó para dar atención a la demanda social por falta de espacios en el nivel medio superior en la zona norte.

Se gradúa la primera generación de la Prepa Modular del Colegio de Bachilleres

Durante la ceremonia de graduación efectuada en el auditorio de la Universidad Tecmilenio, Vásquez Jiménez señaló “hace poco más de dos años me resistía a pensar que los sueños no se cumplen o que éstos sólo sean para unos cuantos, entonces la voluntad se transformó en empeño, decisión y convicción, en comprender que no hay límites cuando se quiere hacer el bien”.

Agradeció a los padres de familia por creer en la prepa Modular como una gran alternativa de estudios y agregó que el compromiso del Gobierno del Estado es hacer estos espacios para sus hijos, pero también necesitamos de su presencia y su voluntad porque hoy tenemos una juventud que requiere mucho de nosotros.

Se gradúa la primera generación de la Prepa Modular del Colegio de Bachilleres

“Creemos que la educación es lo que cambia a las personas, que son los espacios en las aulas liderados por los grandes líderes educativos donde no sólo se ofrece información sino la inspiración para transformar la realidad”.

Te puede interesar: Destruye barco de la Marina 130 colonias de corales en Puerto Morelos

A los padres de familia les pidió que “guíen a sus hijos desde el corazón, sigan siendo ejemplo de lucha, de valores y respeto, de creer que el bien existe y que cada uno lo hace todos los días al levantarse y salir a trabajar para una mejor vida”.