Se expanden al sureste negocios de “lavado” ligados a Juan Collado



Los negocios ligados directa o indirectamente al abogado Juan Ramón Collado Mocelo, detenido por presunto lavado de dinero y otros delitos, y su familia, se extiende al sureste del país: tres casas de empeño en Tabasco y una casa de cambio en el estado de Quintana Roo, esta última propiedad de su consuegro Gonzalo Zabala Rivera.

Collado Mocelo, ligado a personajes como Carlos Antonio Romero Deschamps, Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Carlos Ahumada y Diego Fernández de Cevallos, fue acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) y vinculado a proceso por lavado de dinero, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Un juez decretó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que el Collado Mocelo deberá permanecer en el reclusorio durante el tiempo que dure el proceso.

Según las pesquisas derivadas de la denuncia presentada por Sergio Hugo Bustamante Figueroa, tanto Collado como José Antonio Rico Rico (presunto dueño del 50% de las acciones de Operadora de Inmuebles del Centro y poseedor de otras empresas hoteleras e incluso de representación de futbolistas profesionales), recibían transferencias millonarias en cuentas a su nombre en España y Andorra.

La principal empresa señalada en esta enmarañada red de corrupción y complicidades, es LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS (Financiera Popular) donde presuntamente se hacían actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior.

Sus negocios de blanqueo de dinero se extienden a Tabasco, bajo el nombre de Casa de Empeño Siglo XXI

La propia FGR señala que el procedimiento para lograr exitosamente el blanqueo de dinero era el siguiente: Se conformó un grupo delictivo que se conoce desde hace aproximadamente nueve años que tiene como fin cometer actos ilícitos donde bajo un reparto de funciones esenciales, se logró vender una propiedad que no les pertenecía, y con el recurso producto de la venta ilícita, realizar la dispersión del dinero a través de transferencias bancarias que realiza Tania Patricia García Ortega, socia de la empresa SUMA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V (junto a Alei Suárez Maldonado) a sus coimputados, utilizando con ello el sistema financiero mexicano.

García Ortega, sobre quien también pesa una orden de aprehensión, abrió la cuenta 0895305156 a nombre de OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO S.A. DE C.V., en Banorte, en donde depositó 156 millones de pesos el 27 de marzo de 2017. El 15 de abril de 2017 se depositaron 17 millones 222 mil 400 pesos.

Esta casa de cambio en Quintana Roo, es propiedad del consuegro de Juan Collado, Gonzalo Zabala Rivera.

Posteriormente LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS manejó un esquema de recompra de acciones a cada uno de los más de un millón de socios que el día de hoy forman la sociedad, dichos titulares de crédito están sujetos a compra hormiga, cuyos titulares finales son Rico Rico y Juan Collado.

Así, a través de García Ortega, se lograban introducir recursos provenientes de la simulación de compra-ventas, así como de obtención de créditos en el sistema financiero para el lavado de dinero imputado por la Fiscalía General.

Según los fiscales que declararon ante el juez, fue el 7 de junio pasado cuando se inició la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 y como consecuencia se realizó una serie de diligencias para obtener las principales pruebas que sustentan el caso.

Los datos recabados indican que supuestamente OPERADORA DE INMUEBLES DEL CENTRO depositó a favor del presidente del Consejo de Administración, Juan Collado, 24 millones de pesos el 10 de abril de 2015.

Ligas de Juan Collado en el Sureste

Casa de Empeño Siglo XXI Tabasco, S.A. de C.V., Casa de Empeño Siglo XXI Villahermosa, S.A. de C.V. y Casa de Empeño Siglo XXI del Sureste, S.A. de C.V. son tres empresas ligadas a la familia Collado Mocelo, que fueron creadas por Luisa Collado Mocelo y el fallecido abogado español José Ramón Collado Amieva, padre de José Ramón Collado Mocelo.

La otra hermana Claudia Collado Mocelo, también aparece como tesorera en las citadas casas de empeño, que operan bajo las siglas de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS.

Con sucursales en la Av. Ramón Mendoza (Plaza Las Américas de Tierra Colorada); en la calle Ignacio Zaragoza No. 505 y Av. Gregorio Méndez, No. 1110 y una más en el No. 3110; y Calle Abraham Bandala, No 168, de Cárdenas; sin embargo, en la página oficial de LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS señala que ésta también tiene presencia en Av. Francisco Javier Mina (Plaza Las Galas), en Av. Quintín Arauz (Plaza Cristal), entre otras.

La financiera ligada a los Collado Mocelo señala en su portal que también tiene presencia en Quintana Roo: Avenida Carmen Ochoa de Merino No. 204, de Chetumal; Av. 30 Manzana 97, entre calle 12 norte y 12 norte bis, Col. Centro, de Playa del Carmen; Av. Tulum No. 47 Esq. Crisantemos M-6 Supermanzana 22, en Cancún.

En Mérida, tiene presencia con dos sucursales: Mérida Sendero, Av. Circuito Colonias No. 70 Sub ancla C x 20 Col. Chuminópolis; y en la Calle 69 No. 468, entre calle 52 y calle 54 Col. Centro.

Según las investigaciones, estas empresas estarían involucradas al blanqueo de dinero en los negocios de Juan Collado tomando en cuenta que LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS era utilizada para estos fines, según la denuncia presentada por la FGR.

Casa de cambio del consuegro de Juan Collado

Recientemente Juan Collado emparentó con Gonzalo Zabala Rivera, padre de Gonzalo Zabala Junco, esposo de Mar Collado Dot -hija de Juan Collado- quien según el Registro Público del Comercio de Quintana Roo es socio de la empresa Casa de Cambio del Caribe, S.A. de C.V., junto a Eduardo Castro Villagrana, Javier Castro Villagrana Zapata y Claudio Castro Villagrana.

Juan Collado está ligado a:

Carlos Antonio Romero Deschamps

Enrique Peña Nieto

Carlos Salinas de Gortari

Carlos Ahumada

Diego Fernández de Cevallos

Sus negocios de “lavado”:

3 casas de empeño en Tabasco

1 casa de cambio en el estado de Quintana Roo

2 sucursales en Mérida



NUMERALIAS

156 millones de pesos fueron depositados el pasado 27 de marzo de 2017 a una cuenta de Banorte, producto del “lavado de dinero”

17 millones 222 mil 400 pesos fueron depositados a otra cuenta del citado banco el pasado 15 de abril del 2017