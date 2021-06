Se esfumó el partido Fuerza por Néxico en Quintana Roo

Y de Fuerza por México ya no queda nada. Pese a que el Instituto Nacional Electoral (INE), aun no oficializa la desaparición de los partidos que no lograron mantener su registro en el país tras las elecciones del seis de junio, el más destacado, el partido rosa se ha esfumado.

Tras el escandalo por la falta de pago a los representantes del partido en las casillas principalmente en Benito Juárez, Fuerza por México por si sólo se convirtió en una fuerza política importante, incluso por encima de partidos como el de la Revolución Democrática (PRD).

Desde el mismo dia de la elección, el dirigente del partido Mauricio Espinoza ordenó desmantelar las oficinas de Fuerza por México, lo que desató luego un escandalo por la falta de pago a representantes en las casillas

El partido político, promovido por el Senador, Pedro Haces Barba, líder nacional de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem), no pasó la prueba y, se enfrenta ahora al proceso de liquidación como instituto político.

En Quintana Roo, desde el mismo día de la jornada electoral, el dirigente estatal de Fuerza por México, Mauricio Espinoza Alemán dio instrucciones en Cancún para desinstalar las oficinas del partido ubicadas en la Súpermanzana 20.

En el proceso electoral, Fuerza por México logró superar el 10 por ciento de las votaciones en Quintana Roo, por lo que podrían eventualmente solicitar su registro como partido político local; aunque hasta ahora no se ha mencionado nada al respecto.

De acuerdo a los resultados, Fuerza por México habría logrado representantes en los Cabildos de Benito Juárez, Puerto Morelos y Solidaridad en donde; sus candidatos a las presidencias municipales podrán ocupar regidurías.

Durante el desarrollo de las campañas en el proceso local 2021, La Verdad Noticias documenté el crecimiento del partido Fuerza por México, el cual logró un posicionamiento importante e incluso, se mencionó que de la mano de su candidato Issac Janix podría ganar la alcaldía en Benito Juárez.

Hoy día, del partido ya no queda nada. Janix Alanís fue acusado de violencia política contra la mujer y no podrá asumir la regiduría que ganó en las elecciones. Gabriel Mendicuti analiza en Solidaridad su permanencia en el partido y, Tirso Esquivel en Puerto Morelos se encuentra en la misma situación.

