El Colegio de Médicos de Quintana Roo indicó que el 90 por ciento de las personas que requieren atención especializada contra la COVID-19 no se han vacunado por renuencia o versiones de afectaciones al aplicarse la inmunización.

El expresidente del Colegio de Médicos, Francisco Lara Uscanga, lamentó que, a pesar del número de fallecidos y de enfermos, exista personas renuentes a aplicarse la vacuna y frenar la cadena de contagios.

En Quintana Roo hay una gran cantidad de personas que se rehúsan a aplicarse estas vacunas por exceso de confianza y renuencia a las vacunas. Las personas que han tenido problemas con la variante delta han sido porque se han negado a aplicarse las vacunas.

Francisco Lara insistió que el 90 por ciento de personas que requieren atención especializada no se han vacunado por situaciones como desidia, por aceptar como verdadera información falsa difundida en redes sociales o porque piensan “a mí no me va a pasar”.

Ya sea por ignorancia o por desidia, pero no acuden a las jornadas de vacunación, eso se ve claramente con la poca participación que hay de personas y así no saldremos pronto de este virus, pues no todos están cooperando para ello. Se enferman por rechazar vacuna contra COVID-19.

Estadísticas de agosto

Hay que destacar que Quintana Roo cerró agosto con 89 nuevos casos positivos de COVID-19 y 14 decesos, aunque se aplicaron ocho mil 270 vacunas, todas ellas en el municipio Benito Juárez.

De acuerdo con el Comunicado Técnico Diario que elabora la Secretaría estatal de Salud (SESA), hasta el 31 de agosto se han registrado 54 mil 346 casos positivos a la COVID-19, además de tres mil 706 decesos y aplicadas un millón 435 mil 352 dosis de vacunas.