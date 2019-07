Se disparan embarazos en las prepas

En el ciclo escolar 2018-2019 un total de 216 mujeres estudiantes de nivel medio superior en Quintana Roo se embarazaron en el transcurso de sus estudios profesionales y 63.4% de jóvenes ya dieron a luz a sus hijas e hijos.

De acuerdo con la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) presidida por el doctor Rafael Romero Mayo, se reportó durante este ciclo escolar el embarazo de más de dos centenares de jóvenes estudiantes y son los municipios de Benito Juárez y Othón P. Blanco quienes encabezan la lista.

Los datos oficiales de la SEQ confirmaron que en Cancún hay 70 mujeres estudiantes que se encuentran embarazadas mientras estudian, de las cuales 40 ya lograron traer al mundo a sus bebés, de esta población de estudiantes 19 mujeres reciben apoyo económico por parte de instancias sociales, con la finalidad de que no abandonen sus estudios.

De acuerdo al documento de la SEQ, Benito Juárez, Chetumal y Playa del Carmen encabezan la lista con más casos de estudiantes de prepas que resultaron embarazadas en este ciclo escolar.

En segundo lugar se encuentra el municipio del sur en Othón P. Blanco que registró 56 casos en escuelas preparatorias, de las cuales el 78.5% ya manifestó labores de parto o incluso ya tiene a su hijo o hija.

En el municipio de Solidaridad, la cifra en planteles de nivel medio superior es de 30 mujeres embarazadas, solo siete estudiantes ya están con sus hijos y 10 del total de mujeres embarazadas recibe soporte económico.

En la zona maya, también la SEQ registró embarazos, como es el caso de Felipe Carrillo Puerto que tiene a 16 mujeres y todas ya lograron dar a luz a sus hijos y sólo cinco de ellas recibió apoyos de instancias sociales para continuar estudiando, mientras que en José María Morelos, sólo 1 mujer se encuentra embarazada mientras estudia y 8 alumnas ya dieron a luz a una nueva vida; sin embargo, en este municipio ninguna mujer recibió apoyos económicos.

Piden atender de fondo los casos de embarazos en las escuelas de nivel medio superior de Quintana Roo.

En los municipios de Tulum, Puerto Morelos y José María Morelos, las alumnas que se embarazaron no recibieron ningún tipo de apoyo económico que les permitiera continuar con sus estudios, reveló la Subsecretaría de Educación Media Superior de Quintana Roo.

La SEQ detalló que las jóvenes estudiantes reciben apoyos que van desde 1, 600 pesos de manera bimestral, mientras que otras mujeres alcanzaron apoyos de 1,200 y 925 pesos cada mes.

Los apoyos a mujeres estudiantes embarazadas son paliativos que no resuelven la problemática en preparatorias

Para la directora del Centro Integral de Atención a las Mujeres (CIAM) Cancún, Paola Feregrino, otorgarles apoyos económicos a las jóvenes que en el transcurso de sus estudios se embarazan solo es un acción paliativa que no resuelve ni atiende la problemática de fondo dentro del sector educativo.

Sostuvo que es necesario atender de fondo la problemática en las escuelas de nivel medio superior de Quintana Roo al incorporar la educación sexual integral, para que la población estudiantil conozca y ejerza sus derechos sexuales y reproductivos.

“El apoyo económico es una acción afirmativa para un poco colaborar en situaciones donde ya se dio el embarazo, pero en realidad lo que es necesario hacer es prevenir el embarazo no deseado, no solamente, prevenirlo por prevenirlo, sino incorporar la educación sexual integral. Que tiene que ver con que las y los jóvenes conozcan sus derechos sexuales y reproductivos y puedan tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, sexualidad y relaciones interpersonales”, dijo la psicóloga y directora de CIAM.

Paola Feregrino explicó que en algunos casos los embarazos de jóvenes estudiantes son producto de situaciones de violencia sexual, además las alumnas en ocasiones se enfrentan a una sociedad normalizada al machismo, por lo que las mujeres requieren de herramientas emocionales para decidir sobre su propio cuerpo y llevar relaciones de noviazgo libres de violencia y a su vez prevenir la deserción escolar.

“No es sólo darles dinero, eso no resuelve la problemática, es algo mucho más profundo que eso, a veces se piensa que es sólo ir a darles métodos anticonceptivos o hay quienes desde un prejuicio de lo que esto significa, piensan que es ir a fomentar a que tengan relaciones sexuales o cosas que tienen que ver directamente con el sexo, y no es así, la sexualidad es una parte natural que está presente en la vida de todas las personas y en la medida en la que tengamos más conocimiento al respecto vamos a tener mucho más información para tener decisiones más acertadas”, dijo Paola Feregrino.

La especialista explicó que en CIAM Cancún trabajaron durante tres años en el Conalep Plantel Cancún II, la educación sexual integral para bajar los índices de embarazos en adolescentes, debido a que la preparatoria había registrado niveles altos de parejas embarazadas, además a nivel municipal en Benito Juárez desarrollaron un estudio de caracterización de la sexualidad en jóvenes de preparatoria donde se encuestaron a más de mil 900 estudiantes y los resultados preliminares indicaron que los jóvenes a veces no están seguros o tiene baja satisfacción al comenzar su vida sexual, ya que en algunos casos se registró que iniciaron prácticas sexuales por presiones en la pareja y que no estaba planeado, mientras que otros casos manifestaron que les hubiera gustado tener más edad para iniciar su vida sexual.

“De eso se trata la educación sexual, que se ponga el tema sobre la mesa, para que entonces ya con información se puedan tomar mejores decisiones”, dijo la directora CIAM.

TE PUEDE INTERESAR: Aumentan embarazos en niñas en zona maya de Quintana Roo

Exhortó a las autoridades educativas de nivel medio superior de Quintana Roo a trabajar en modelos de inclusión para que las alumnas embarazadas logren continuar sus estudios, ya que actualmente la población femenil de estudiantes sufre de situaciones de culpa o revictimización de familiares o amigos que no permiten que sigan estudiando y en casos más graves deben continuar la gestación sin el apoyo de la pareja y sus familiares, iniciando un nuevo ciclo de violencia contra la mujer.

NUMERALIAS

216 mujeres están embarazadas en Quintana Roo.

63.4% de las estudiantes ya dio a luz a su bebé

137 estudiantes ya tuvieron labores de parto en Quintana Roo

67 alumnas recibieron apoyo económico.

1,600 pesos bimestral recibieron la mayoría de las mujeres

925 mensual es la cantidad mínima que recibieron algunas alumnas.

70 embarazadas en preparatorias de Benito Juárez

56 embarazadas en preparatorias de Othón P. Blanco

30 embarazadas en preparatorias de Solidaridad

21 embarazadas en preparatorias de Cozumel

16 embarazadas en preparatorias de Felipe Carrillo Puerto

12 embarazadas en preparatorias de Bacalar

4 embarazadas en preparatorias de Lázaro Cárdenas

3 embarazadas en preparatorias de Puerto Morelos

3 embarazadas en preparatorias de Tulum



“En realidad lo que es necesario hacer es prevenir el embarazo no deseado, no solamente, prevenirlo por prevenirlo, sino incorporar la educación sexual integral. Que tiene que ver con que las y los jóvenes conozcan sus derechos sexuales y reproductivos y puedan tomar decisiones informadas sobre su cuerpo, sexualidad y relaciones interpersonales”

Paola Feregrino

Psicóloga y directora de CIAM