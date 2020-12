Se deslava Cancún, automovilistas se quejan de los daños (Fotos)

Grandes huecos y peligrosos vados son los que se han formado en las calles cercanas a la universidad del caribe, abarcando más de 4 kilómetros y causando daños en automóviles por la falta de señalamientos en el lugar.

La Verdad Noticias respondió al llamado de las personas que transitan por la calle 88 del Fracionamiento Tabachines esquina con la 45-A de la región 77 hasta salir a la Avenida Bonampak, donde varios automovilistas se han quejado de los desperfectos y daños que sus vehículos han sufrido la quedar atrapados en los hundimientos del lugar.

Más de 4 kilómetros de huecos y vados en calles cercanas a la Unicaribe en Cancún

Huecos y vados en calles de Cancún

En un recorrido que La Verdad Noticias realizó este domingo pudo constatar que hay enormes huecos que con las lluvias no se pueden observar y no existen señalamientos en el lugar para evitar accidentes, además que las personas que viven cerca del lugar aseguraron que y casi el ciumple el año esas afectaciones y no se ha hecho nada por tapar los enormes vados que se forman.

Automovilistas han quedados atorados en los huecos

Los vecinos mencionaron que muchos automóviles han sufrido daños, así como el transporte público que pasa por el lugar, y que no es la única calle, todas que están cercanas a la universidad tiene el mismo problema y no se han arreglado, desde Tabachines, región 77, Corales y otras que tiene el mismo problema.

Automovilistas piden poner señalamientos

Por lo que quienes transitan por el lugar piden poner señalizaciones para que quienes vienen de Isla Mujeres tomen otras vías alternas, así como quienes buscan salir a la Avenida Bonampak, para evitar que sus automóviles sufran desperfectos y daños por los huecos que por las noches se tornan peligrosos ya que con los encharcamientos no se pueden ver.