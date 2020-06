Se dejan ver más OVNIS en Cancún y Argentina ¿Qué hacen aquí?

Se dejan ver más OVNIS en Cancún y Argentina ¿Qué hace aquí?

Desde el inicio de la pandemia generada por el Covid-19 se han dejado ver en distintas partes del mundo, con más frecuencia de lo habitual, varios ovnis, principalmente en ciudades de Argentina y México, siendo en este último punto donde han surgido videos impactantes captados por habitantes de Cancún, así como otras zonas de la república.

En una de las últimas grabaciones realizadas en Cancún por una mujer, se puede apreciar en el cielo varios puntos moviéndose al mismo tiempo de un lado otro, en ocasiones desapareciendo y vuelven a dejarse ver instantes después, lo cual sorprende a la encargada de captar este momento con su celular.

Ovnis se dejan ver en Cancún y Argentina

Mientras más avanza el video al sorprendida habitante de Cancún descarta que se trate de algún tipo de ave debido a los movimientos tan rápidos, pero sobre todo por las figuras realizadas en diferentes ocasiones como algunos triángulos.

“Nos creó que sean patos, ni aves, necesito por favor que alguien me ayude y me diga para saber de qué se trata eso que estoy viendo en el cielo, es algo súper cañón, no se alcanza a distinguir, de repente brillan muchísimo, hacen triángulos y círculos”, dice la asombrada mujer.

Cabe destacar que en Cancún este tipo de grabaciones aumentaron su difusión en redes sociales desde la llegada del Covid-19, haciendo pensar a muchas personas si se trataba de algún tipo de mensaje extraterrestre o solamente estaban observando la situación.

Por su parte, las grabaciones que circulan en redes sociales argentinas fueron hechas particularmente en Buenos Aires y Córdoba, sin embargo también se han registrado avistamientos en otras partes del mundo generando incertidumbre en Twitter.

Expresiones tales como “Vi un ovni en La Plata… lo que faltaba, los ovnis nos invaden”, colmaron el ciberespacio argentino, dando lugar a numerosas especulaciones. Para calmar las aguas, algunos usuarios vinculados a temáticas del universo aseguraron que estos “objetos” no son otra cosa más que la fila de satélites Starlink de la empresa estadounidense SpaceX.

