Se dedican al robo en la Sm 23 y 94 de Cancún ¡Cuidado!

Como si no hubieran cometido delitos y libres de la justicia, son dos sujetos dedicados al robo a transeúnte y comercio. Los aparentes ladrones fueron vistos por última vez en las supermanzanas 23 y 94 de Cancún.

David Guerrero, víctima, contó que sufrió de un intento de robo al interior de una combi en la entrada del mercado 23. El responsable al bajar de la unidad jaló “discretamente” la billetera del afectado e intentó huir como si no hubiera pasado nada.

David logró percatarse del hecho y empujó al hombre, cayó y descubrió que en uno de los bolsillos de su pantalón estaba sus pertenencias, por lo que decidió agredir al ratero, pero, mientras tomaba fotos e intentaba llamar al 9-1-1, el culpable escapó.

“Le revisé la mochila y no estaba mi cartera, la tenía en su pantalón y le tiré sus cosas, quise lincharlo, pero no pude. Tampoco ya no fui a denunciar los hechos después porque las autoridades no hacen nada”, dijo.

Un caso similar es lo que vivió Jaime, cliente de una carnicerìa de la Sm 94, quien relató que un sujeto vestido de playera color blanco short color negro, cangurera color negro, gorra, lentes y chanclas del mismo color, ingresó al local haciendose pasar de cliente.

“Ojo, hay que tener cuidado con esta rata, en la 94 de la 2da entrada. Anda por las calles donde se pone el tianguis de la 94. Cuando ve que hay poca gente, procede a asaltar el negocio y a todos los que están allí”, denunció.

Otro de los vecinos en la zona indicó a este medio que ya lo han visto en varias ocasiones caminando en las calles y principalmente sus hurtos lo hace en las mañanas, pero hasta el momento sigue haciendo de las suyas y ninguna autoridad ha intentado hacer algo al respecto.

“La verdad no sabemos dónde vive y escapa rápido, de que sirve reportar si las patrullas llegan una hora después, asì no se puede, solo cuidarnos y estar preparados”.

