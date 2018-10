Se cumplen 30 días de Trabajo de Laura Beristain

Al cumplirse los primeros 30 días de su gobierno la presidenta municipal, Laura Beristain Navarrete, afirmó que ya se están dando los primeros pasos hacia la primera gran transformación en Solidaridad con el respaldo ciudadano y la suma de voluntades de todos los sectores de la sociedad solidarense.

"Llevamos 30 días como gobierno. A todas las gestoras, directores y todo el equipo que conforman la administración les doy las gracias por todo el esfuerzo, sacrificio y empeño en la instauración de un nuevo gobierno inspirado en los más altos valores democráticos: no robar, no mentir y no traicionar al pueblo", afirmó la presidenta municipal.