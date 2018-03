“Se convirtió en mi sueño”

Elizabeth Morales/Diario La Verdad Cancún.- Lizbeth Santoyo llegó a Cancún hace 30 años y ahora se hace cargo de Orgullo Ciudadano A.C. en la que buscan que los adultos mayores creen redes de amistad, tengan un oficio, además de apoyarlos con alimentos y servicios médicos. Ayudar siempre ha sido su pasión, y ahora con Orgullo Ciudadano lo hace desde esta asociación en la que atienden a adultos mayores y logran reinsertarlos a la sociedad fortaleciendo el respeto hacia ellos. ¿Cómo inicia Orgullo ciudadano? La asociación civil la inició mi madre. Siempre, desde que tengo uso de razón, apoyó a grupos vulnerables, en particular se enfocaba en adultos mayores y madres solteras. Llegamos a Cancún hace 30 años y ella comenzó a ayudar más a los adultos mayores. Se constituye oficialmente como una A.C. el 16 de diciembre del 2009. Ella padecía cáncer y el 4 de julio del 2015 muere,dejándome la asociación. Slla me pedía que no la abandonara, y bueno, empezamos de cero, continuando con todo su legado, pero yo empecé de abajo. Ha sido algo que me apasiona y aunque era el sueño de mi madre, también se convirtió en el mío. ¿Que actividades realizan? Actualmente atendemos a 105 adultos mayores que gracias a empresas que nos apoyan les ofrecemos frutas y verduras, pan y también tenemos talleres, y más que lo que aprenden, el objetivo es que convivan con gente de su edad y creen redes de amistades. También los llevamos al cine, a comer, al teatro, conciertos, al acuario, la verdad es que los consentimos mucho, y claro, también los llevamos al doctor, al psicólogo, a terapia. Les conseguimos sillas de ruedas, lentes o lo que vayan necesitando, al igual que estudios especializados, ahora contamos con 15 voluntarios fijos. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Ya se está comenzando la construcción de una estancia de adultos mayores en Playa del Carmen, primero Dios en diciembre o principios de enero arrancamos. Estamos trabajando con la primera dama y con una empresa más para la construcción de un asilo.

Adultos mayores Los adultos mayores son un grupo vulnerable y es de los menos atendidos. Aproximadamente 10% de la población ya es una persona de la tercera edad y como sociedad es importante apoyarles en esta etapa.