Se cancela la salida de los canoeros en la Travesía Sagrada Maya 2018

Por cuestiones del mal clima, la esperada salida de los canoeros en la Travesía Sagrada Maya 2018 se cancela.

La esperada Travesía Sagrada Maya se realizó el día de hoy a las 4.30 am. Más de 300 personas se dieron cita en las instalaciones de Xcaret, antes llamado "Polé", un importante centro de intercambio comercial, para poder ser parte de esta gran actividad que se recuperó de las antiguas prácticas mayas en este mismo sitio.

Las personas se reunieron con vestimenta blanca, así como lo indicaba la invitación, con mucha expectativa de ver cómo los canoeros realizaban su salida.

Usualmente comienza el evento al amanecer, sin embargo, esta ocasión fue diferente, ya que dieron las 6:00 am y no había señales de los canoeros, por lo cual la gente empezó a preguntarse si realmente se llevaría a cabo el evento. Minutos después, y para sorpresa de los asistentes, se anunció que la capitanía de puerto había dado la orden de no proceder con el evento, ya que el mal clima podría atentar contra la vida de alguno de los canoeros, cosa que no se iba a permitir, a pesar de que el entusiasmo y el deseo de ellos era salir pese al clima.

Se realizaron las representaciones y bailes que caracterizan a este evento

Se decidió no proceder con la salida de la Travesía Sagrada Maya pero se realizaron las representaciones y bailes que caracterizan a este evento, con representaciones de las ofrendas a la diosa Ixchel, diosa de la fertilidad a la que se le dedica esta Travesía Sagrada Maya. Como es costumbre, las mujeres embarazadas tuvieron su baile en donde agradecían a la diosa la dicha de ser madres, para dar entrada a los canoeros que se veían desilusionados por no poder salir a Cozumel, pero animados por el apoyo que recibían del público.

Se hizo una salida representativa como marcaba el programa. Dieron la vuelta a la caleta y mostraron los resultados del arduo entrenamiento que llevan por 6 meses.

Travesía Sagrada Maya 2018

En entrevista para "La Verdad" con el canoero Erick, comentó que tentativamente se haría la próxima semana, sin embargo aún no se confirma por parte de Xcaret.

La Travesía Sagrada Maya se pospondrá para el 2 y 3 de junio

Por disposición de la Capitanía de Puerto de Playa del Carmen, el cruce de canoeros que participan en la Travesía Sagrada Maya se pospondrá para la próxima semana, una vez que mejoren las condiciones climatológicas.

De acuerdo con lo anterior, las personas que cuenten con boletos de acceso a Xcaret para presenciar el arribo de canoeros podrán hacerlos válidos el próximo domingo 3 de junio.