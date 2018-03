Carlos Matus/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Se cae el proyecto de departamentos de Airbnb. El proyecto de lo que sería el primer conjunto de departamentos de Airbnb en Quintana Roo, destinados para renta vacacional, se vino abajo. El grupo inmobiliario Wel, que lleva a cabo la construcción del sobre el Blvd. Luis Donaldo Colosio, esquina con la calle Contoy, cambió sin previo aviso el tipo de concepto que estaban ofertando. De acuerdo a lo previsto, Airbnb vendería los condominios a inquilinos, quienes serían los encargados de gestionar el alquiler turístico de las viviendas durante un máximo de 180 días al año, mediante un esquema parecido a un hotel. Sin embargo, este proyecto cambio y ahora se observa que ya no cuenta con la publicidad de la plataforma de hospedaje, como en un principio. De acuerdo a Eduardo Mariscal de la Selva, director de Fiscalización en Benito Juárez, esta figura se encontraba en la ilegalidad, pues el lugar donde se realiza la construcción tiene un uso de suelo de régimen condominal. De acuerdo al funcionario, este cambio de formato del proyecto la realizaron los inversionistas, pues por parte de autoridades municipales no se realizó ninguna acción legal o administrativa, sin embargo aseveró que este proyecto no se encontraba bajo el régimen correcto. Aunque se buscó la versión de Roberto Berger, representante de Grupo Inmobiliario Wel, este no pudo ser localizado. Por su parte, Juan Vergara Fernández, titular de Sefiplan, dio a conocer que se está trabajando para que todo tipo de negocio digital, como lo es Airbnb y otros, estén regulados y que estén en igualdad de condiciones en la ley, aunque expresó que con total respeto a los lineamientos municipales y federales.

