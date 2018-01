¡Se buscan! Los prófugos del Borgismo

¡Se buscan! Los profugos del Borgismo.

Una vez que el ex gobernador Roberto Borge se encuentra encerrado y sujeto a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como otras tres causas penales a nivel estatal que aún no entra en vigor, más las que se acumulen, las autoridades tanto de la Procuraduría General de la República (PGR), así como de la Fiscalía General de la entidad (FGQROO), redoblan esfuerzos por localizar a sus presuntos cómplices.

Cabe resaltar que no sólo ex funcionarios tuvieron un papel relevante en el saqueo por más de 30 mil millones de pesos que sufrió la entidad, sino que también hay políticos, empresarios, prestanombres, amigos y familiares.

Así tenemos a:

Claudia Romanillos Villanueva, ex titular IPADE

La persiguen por vender predios a muy por debajo de su valor real. Además de que antes fue secretaria particular de Borge, la que la coloca como pieza clave en este entramado del saqueo estatal.

Pese a que tramitó tres amparos ante la justicia federal, solo se le concedió provisionalmente uno por lo que las autoridades la buscan. Tienen sospechas de que está en Estados Unidos, ya que su familia viaja a ese país, sin embargo está oculta.

Enrique Alejandro de la Cruz Pineda

Ex subsecretario del Trabajo de la Zona Norte y titular de la notaría 101

Está en la antesala de la cárcel al documentarse por autoridades judiciales, millonarios despojos vía juicios laborales que orquestó bajo las órdenes del ex gobernador, así como “lavado de dinero”, vía evasión de impuestos entre otros presuntos ilícitos.

Durante su cargo en la Subsecretaría del Trabajo (2012-2016), inclinó la balanza de la justicia, conforme a su conveniencia e intereses.

Edgar Manuel Méndez Montoya

Presunto Prestanombres y empresario

Durante la campaña la gubernatura de Roberto Borge, fungió como responsable de la “administración de gastos”, ya en funciones el gobernador fue quien ganó millonarios concursos de obras públicas muchos sin licitación y quien a su vez utilizó a otros prestanombres con una empresa creada un mes después del inicio de la administración borgista en 2011.Junto con el compadre del gobernador, Francisco Ruiz Anitúa, conformaron una empresa, denominada Grupo Desarrollador Rumega, S. A. de C. V., a través de otros personajes de su confianza, para que les adjudicaran o se auto adjudicaran, millonarios contratos de obra pública, sin contar con el capital y experiencia que marca la ley. Todo ello se desglosa en denuncias presentadas ante las autoridades competentes.

Pedro Flota Alcocer

Ex presidente de la Cámara de Diputados

El ex coordinador de la campaña del ex candidato del PRI-Verde a la gubernatura, Mauricio Góngora y líder de la Cámara de Diputados durante la XIV Legislatura, se encuentra en vilo, ante el temor de pisar la cárcel, ahora busca ser candidato para que el PRI lo cobije.

En el año 2015, derrocho más de 350 millones de pesos del Congreso Local, de acuerdo a denuncias. Esto sin tomar en cuenta que también estuvo al frente de la Cámara de Diputados durante 2014 y 2013, además de anteriormente dejó quebrada a CAPA (Comisión de Agua Potable y Alcantarillado), así como al desaparecido Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización Territorial, donde se asegura hizo grandes negocios con la venta de tierra, amén de que como Secretario de Seguridad Pública estatal, dejó crecer la delincuencia , y para proteger a la pandilla lo hizo Borge también líder del PRI, entre otros cargos.

Fredy Marrufo Martín (amparado)

Ex alcalde de Cozumel

Bajo el manto protector del gobierno federal y de todo el priismo estatal, el ex alcalde de Cozumel y actual delegado en la entidad de la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano), Fredy Efrén Marrufo Martín, acusado de malversar por lo menos 406 millones de pesos, se mantiene hasta el momento impune y sabedor que si cae, otros de más arriba también. Una de las principales promotoras de que de que se le lleve a juicio político y penal es su sucesora, la alcaldesa Perla Tun Pech, quien urgió nuevamente en su pasado Primer Informe de Gobierno, a la Comisión Instructora del Congreso a que cumpla con su deber. Su administración, presentó dos denuncias de hechos ocurridos durante la administración del ex Edil Marrufo Martín, así como contra de otros cuatro ex funcionarios locales.

Román Quian Alcocer

Ex secretario general de Gobierno

Resultó un pájaro de cuenta, los amparos que tramitó a través de sus abogados, le fueron negados, por lo que puede ser detenido. Quien fuera presidente municipal de Solidaridad (2005-2008), resultó un experto saqueador de las arcas municipales, y se podría afirmar que fue uno de los “maestros” de Borge, porque además de que generó deuda con bancos por más de 167 millones de pesos, ese dinero se encuentra “desaparecido”, mismo “modus operandi”, del ex gobernador. Ese dinero jamás se aplicó en obras de beneficio para los habitantes de Solidaridad.

Desde diciembre de 2014, la entonces diputada federal Alicia Ricalde Magaña, ahora directora de Administración Portuaria Integral del estado (Apiqroo), y el senador yucateco Daniel Gabriel Ávila Ruíz, ambos del PAN, denunciaron ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), desvió de recursos realizados por el ex alcalde de Solidaridad, Román Quian Alcocer.

Cesar Celso González Hermosillo

Abogado de Borge

El poder corruptor del ex gobernador no tuvo límites e incluso convirtió de acuerdo a las autoridades, al que fuera abogado de su familia, Cesar Celso González Hermosillo Melgarejo, en su prestanombres.

Desde 1994 lo conocía, ya que defendió a su padre, Roberto Borge Martín, quien estuvo preso por fraude en ese entonces. Con el paso de los años se convirtió en el abogado de confianza de su familia. De la misma forma, conforme a las autoridades de la PGR y de la Fiscalía de la entidad, de vivir en una humilde morada en Cozumel, se convirtió con el transcurso del tiempo en poderoso empresario naviero e inmobiliario a través de la empresa “Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe S.A. de C.V.”.

Cristóbal Gaudiano Rovirosa

Prestanombres

Gruesos expedientes existen en contra del Grupo “Cancún”, en la PGR Junto con Edgar Méndez Montoya, cómplice de Borge y con quien trabajaron estrechamente ambos hermanos.

A Cristóbal Gaudiano se le vincula con el hijo del ex secretario de Desarrollo del Gobierno del Estado de Tabasco, Édgar Méndez Garrido, a quien señalan como uno de los principales beneficiados con obras públicas en el gobierno de Roberto Borge. También se le señala como el enlace para desviar recursos de Quintana Roo a la campaña política de la alcaldía de Centro, de su hermano Gerardo Gaudiano.

Eleazer Villanueva Lanz,

Ex subsecretario de SEFIPLAN.

Personaje clave para conocer el destino de miles de millones de pesos que se esfumaron de la administración de Roberto Borge es Eliezer Villanueva Lanz, considerado como su operador financiero y quien el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo buscó sin éxito en su residencia del fraccionamiento Andara, en Chetumal.

De acuerdo a estas dependencias, durante más de diez años (2006-2016), estuvo a cargo de las adquisiciones principales de los gobiernos de Félix González Canto y Roberto Borge.

Martín Cobos Villalobos

Ex titular de la Comisión para la Juventud y el Deporte.

Se le acusa de dejar en ruinas ese organismo ya que existe un faltante de 70 millones de pesos.

Las pesquisas incluyen también a José Luis Irizzont Marrufo, ex director administrativo de la Cojudeq, a quien se le señala de diversas irregularidades en contra de los deportistas de Quintana Roo.

La salida de estos personajes de la dependencia estatal del deporte reveló faltantes de dinero y de documentos importantes, como el contrato en el cual se comprobaba el costo del partido que el jugador argentino Lionel Messi jugó junto a “sus amigos” en Cancún, denominado Copa Mundo Maya. Este encuentro realizado en el estadio Olímpico “Andrés Quintana Roo”, el ex gobernador Roberto Borge Angulo donó al astro pampero un millón 160 mil pesos a la fundación que Messi tiene.

Fernando Escamilla Carrillo

Ex secretario de Infraestructura y Transporte.

Se le busca por realizar obras “fantasmas”, mal hechas o con sobrecostos sobresale el Auditorio del Bienestar, construcción insignia de lo que fue la administración borgista (2011-2016, donde se ejercieron oficialmente 244 millones 700 mil pesos. Lo triste del caso, es que es una burda réplica de otro edificado en Tepic, Nayarit, cuyo costo fue de 166 millones de pesos, mismo que se construyó en seis meses y no en más de dos años como ocurrió. Es decir autorizó una obra de entrada 78 millones de pesos más cara, además de que tardó más de 24 meses en realizarse cuando su similar se edificó en 180 días.

Luis Alberto González Flores

Ex titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural

Este personaje es tío del ex gobernador Félix González Canto, hace unos meses solicitó la protección de la justicia federal ante los señalamientos de un desfalco de 5 mil millones de pesos como resultado de las auditorías que realizó personal de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (Aseqroo) por los ejidos del sur de la entidad, para comprobar si algunos productores realmente recibieron apoyos de 50, 40 y 250 mil pesos, ya que existen documentos que tienen la firma del ex funcionario con anexos hasta de copias con fotografías de los campesinos, quienes ahora sostienen que nunca recibieron ni un solo peso.