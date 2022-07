Se busca ‘vochito’ morado, fue robado en la sm 98 de Cancún

“Les pido su ayuda, era mi único medio de transporte”, dice víctima de robo de vehículo en Cancún; súplica para que su vehículo sea devuelto. El vochito fue visto por última vez en el estacionamiento de un reconocido supermercado.

Los hechos ocurrieron el pasado 17 de julio en la supermanzana 98, en el estacionamiento de Chedraui Mundo Maya, a unos metros de la avenida José López Portillo. Allí, el afectado, de nombre Pato Sánchez, dejó su unidad para ingresar a comprar y realizar sus diligencias.

Se busca ‘vochito’ morado, fue robado en la sm 98 de Cancún

En un lapso de casi una hora caminó con rumbo a su coche y al llegar confirmó que no estaba, corrió a los alrededores y no lo encontró. En ese momento pidió apoyo de las autoridades. Ese día no logró dar con el paradero de su vochito.

Pasaron las horas, días y el 25 de julio, volvió a pedir en sus redes el apoyo de la población para encontrar su auto, pero hasta la redacción de esta nota, nadie sabe dónde está, teme que haya sido vendido en partes o se encuentre en algún taller, donde lo están desmantelando.

Sánchez comentó que reportó los hechos a la Policía Quintana Roo e interpuso la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. La carpeta de investigación fue abierta, pero a pesar de todo ello, el vochito sigue sin aparecer.

“Aún no tengo noticias de su paradero, amigos ustedes son mis ojos y oídos, sigo a sus órdenes”, escribió Pato Sánchez en sus redes sociales.

Se busca ‘vochito’ morado, fue robado en la sm 98 de Cancún

Datos del coche:

Placas de circulación: UVN-486-B

Marca: Volkswagen

Tipo: Vocho

Color: Morado

Robo de vehículo de 4 ruedas en Quintana Roo

Enero - Junio - 2022: 543

Con violencia: 85

Sin violencia: 458

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Infórmate en La Verdad Noticias.