Se analiza presupuesto IEQROO para consulta ciudadana

Una reunión entre la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) y el Congreso del Estado se tendrá que llevar a cabo con la finalidad de afinar los detalles presupuestales sobre la Consulta Ciudadana sobre la aprobación o el rechazo de la entrada de plataformas digitales en el rubro del transporte público de pasajeros.

El presidente de la Gran Comisión del Congreso del Estado de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, por lo pronto calificó como excesivo el IEQROO Roo de más de 12 millones de pesos, por lo que anunció dicha junta.

Los resultados de la consulta serán enviadas directamente al mismo gobernador Carlos Joaquín y su equipo y no al poder legislativo, para posteriormente se tomaran las acciones de la consulta para en el Congreso estar pendiente.

“Si esa acción se traduce en una iniciativa de ley, se recibirá en el Congreso, pero la respuesta es directa para quien hace la pregunta. El tema de las plataformas digitales es parte de varios temas que tienen que ver con movilidad, no es el único tema, puede ser el más polémico, el que más interés ciudadano causó, pero la aceptación de estos no soluciona el problema que tenemos de movilidad, sobre todo en los municipios de la zona norte”, destacó el legislador.

Destacó que en el Congreso del Estado se ha dado apertura a todos los actores que tienen que ver con el tema de movilidad para analizar cada uno de los casos y que el Congreso ve con buenos ojos que exista esta participación ciudadana.

Sin embargo adujo que “esta idea del IEQROO de querer cobrar los casi 13 millones de pesos me parece algo totalmente desproporcional, no me parece que sea lo mejor para las condiciones económicas que vive el estado, que se destine este dinero a una consulta donde lo único que tiene que hacer la autoridad electoral es poner una urna y mandar imprimir unas boletas que no requiere de todos los candados de seguridad que traen las elecciones federales”, aseveró.