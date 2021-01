Se alista Quintana Roo para recibir a turistas con pruebas PCR negativas

En el Aeropuerto Internacional de Cancún se iniciará a recibir a turistas de Canadá y Estados Unidos con pruebas PCR negativas, así como al retirarse del caribe mexicano, luego que estos países han solicitado que todos los que salgan o entren tiene que llevar estas pruebas con 72 horas antes de abordar, así lo dio a conocer el gobierno del Estado de Quintana Roo.

El gobernador Carlos Joaquín González, informó que ya tiene una estrategía para los turistas que lleguen de Canadá y Estados Unidos, para que la ocupación hotelera no caiga tras su recuperación y las llegadas y salidas en el Aeropuerto no pierdan operaciones, tras las restricciones que se han impuesto con las pruebas PCR.

Reforzarán medidas sanitarias en el AIC ante llegada de pasajeros de Canadá y Estados Unidos

El AIC solicitará pruebas PCR negativas para salir a Canadá

El mandatario del Estado de Quintana Roo, mencionó que las Pruebas PCR negativas que actualmente está solicitando Canadá para quienes salgan o entren a destinos como Cancún representa un tema importante de aplicación, que ya se analizó con el gobierno federal, la secretaría de salud y el sector hotelero para que no se incrementen los precios y la ocupación no caiga, además de tener una coordinación con los laboratorios para hacer entrega de estas pruebas a los turistas que la soliciten antes que regresen a sus países y que estos no pierdan el interés de continuar llegando al caribe mexicano.

��#EnDirecto: Actualización del Semáforo Estatal que entrará en vigor del 11 al 17 de enero. #PonteVIVO #JuntosSaldremosAdelante https://t.co/s5ffmP2rEy — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) January 8, 2021

“Todo esto se tiene que tomar en cuenta derivado que son dos de nuestros mercados más importantes turísticos'', apuntó.

Estamos haciendo revisiones especiales en varios vuelos que llegan del extranjero al aeropuerto #Cancun para tener mayor certeza de evitar #Covid_19. Seguiremos atentos y llevando protocolos de atención. @SESA_QROO #JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/p8xtTPJCBD — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) December 30, 2020

Carlos Joaquín González, aclaró que no se puede detener el flujo de turistas, pero se tiene que reforzar el cerco sanitario que se ha establecido en el Aeropuerto de Cancún, con revisiones sanitarias que han ido mejorando con pruebas rápidas, con los protocolos Covid-19 y diversos diagnósticos diferentes, mejorando estas condiciones sobre todo en vuelos que vienen de Gran Bretaña con la nueva cepa de la pandemia.