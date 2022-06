Se alineará el sistema solar, será visible desde Cancún

En el 2004 un grupo de por lo menos cinco planetas brillantes a simple vista se alineó, después de 18 años este fenómeno podrá verse nuevamente sin necesidad de lentes o telescopio. Quintana Roo será testigo de este suceso antes de que salga el sol, en dirección al este.

La última vez que este fenómeno ocurrió, en los cines, se proyectaba la película Shrek y The Black Eyed Peas pedía la paz mundial con Where Is The Love?, Será la primera vez en casi dos décadas que todos los planetas visibles aparecerán en el mismo orden en que orbitan el Sol, o sea en orden como se enseña en las escuelas.

Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno se alinearán en orden planetario unos 45 minutos antes del amanecer, aproximadamente a las 5:30 horas.

Planetas brillantes se verán en Quintana Roo

La última vez que este fenómeno ocurrió, en los cines

Todos estos planetas antes mencionados serán visibles a simple vista, serán vistos como puntos de luz u objetos brillantes comenzando con Mercurio, que se ubicará cerca del horizonte, Venus le seguirá, Marte será un punto rojo, Júpiter brillará muy cerca del amanecer y Saturno tendrá su mejor momento antes que aparezca la luz del día.

Este fenómeno no había ocurrido desde diciembre de 2004 y, este año, la distancia entre Mercurio y Saturno será menor, según Sky & Telescope, una revista de Estados Unidos, especializada en la astronomía.

El evento inició desde el 10 de junio pero su punto máximo será el 24 de este mes cuando a los cinco planetas visibles se les unan los tenues Neptuno y Urano que también formarán parte del espectáculo celestial.

Durante los próximos días, siete de los ocho planetas del sistema solar formarán una línea muy llamativa en casi todo el planeta. Cinco de estos astros son observables a simple vista y, por primera vez en 18 años, aparecerán alineados en el mismo orden en que orbita el Sol.



¿Cuándo ver los planetas?

Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, todos distinguibles a simple vista

Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, todos distinguibles a simple vista y ordenados de la misma forma que orbitan al Sol, se pueden ver desde este sábado 11 de junio. Urano y Neptuno (visibles con binoculares o telescopios pequeños) en la misma alineación, el 15 de este mes.

Las fechas más esperadas serán el 23 y 24 de junio, cuando la Luna en fase menguante, se ubique entre Venus y Marte, justo en el lugar que le corresponde a la Tierra en el sistema solar.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.