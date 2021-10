Se agravan deficiencias en clínica del ISSSTE de Chetumal.

Personal de la clínica del ISSSTE en Chetumal denunció que se han agravado las deficiencias para la atención de los derechohabientes, en especial para pacientes del área de COVID-19.

Por enésima ocasión, a través de redes sociales, enfermeras y enfermeros del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunciaron la falta de insumos médicos e infraestructura hospitalaria.

Si bien señalaron que las deficiencias en el hospital de Chetumal han sido una constante, se han agudizado desde el inicio de la pandemia y se han agravado durante el presente año, con el argumento que no hay recursos para la compra de nuevos equipos.

Entre las deficientes denunciadas mencionaron que la capacidad para la conexión de ventiladores no es suficiente, al igual que la estructura para el manejo de pacientes COVID.

Piden que laven sus guantes

En este sentido, resultaron que la situación es tan grave que no tienen guantes suficientes, y la administración del hospital erróneamente les ha pedido que laven los que tienen.

La infraestructura se está cayendo, no tenemos aire acondicionado, no tenemos luz en los pasillos, se están adaptando áreas que no deberían de haber sido adaptadas, pero estamos de verdad ya nosotros en una crisis muy fuerte.