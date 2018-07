Se “agandallan” terreno de iglesia para prostíbulo, denuncia Obispo Pedro Pablo Elizondo

El Obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, denunció que a pesar de que el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR), desde hace años hizo una donación para que la iglesia del “Cristo Resucitado”, ubicada en el kilómetro 3.5 del boulevard Kukulcan, en la zona hotelera, tuviera un espacio de estacionamiento, ahora pretenden despojarlos para construir un prostíbulo.

Iglesia del “Cristo Resucitado”

“Se lo están agandallando y se lo están quitando a la mala a la iglesia”, reiteró. Después de oficiar su tradicional misa dominical y difundir su mensaje pastoral semanal, en donde llamó a los feligreses a trabajar unidos para llevar la palabra de Dios a nuestros hermanos, “ser mensajeros, instrumentos del Señor, con la fuerza y la luz del Espíritu Santo”.

Buena relación con Mara

En entrevista manifestó que concretamente en Cancún, donde ganó la presidencia municipal Mara Lezama, habrá una buena relación con las autoridades entrantes. “Muy buen panorama, porque ya no son los partidos, son las personas y esa relación aquí está muy bien”.

Añadió que espera que a nivel nacional sea similar. “Y si no van a tener problemas”. En cuanto a la regulación de predios para parroquias expresó que espera que se lleve a cabo porque todavía hay algunas que no se han formalizado como el caso del estacionamiento en la iglesia del “Cristo Resucitado”.

Obispo de la Prelatura Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo Cárdenas

“Fonatur nos regaló el estacionamiento de la zona hotelera y el presidente de ese entonces, no quiso firmar porque a través del municipio se lo dan a la iglesia y ahora quieren ahorcar esa iglesia y comprar ese estacionamiento y hacer un edificio y quien sabe qué y hasta un prostíbulo ahí”.

Por eso añadió: “Esperamos que la autoridad considere la voz del pueblo, e bien del pueblo, la iglesia viene a generar valores, fortalecer los valores de la familia, de la persona, de la dignidad, por qué no darle el espacio, Fonatur nos dio el espacio y el municipio no lo quiso dar a la iglesia”, reiteró. Y precisó que “ahí está la bronca y a ver cómo nos va, porque no nos vamos a dejar”.

“Estamos con todas las de la ley, para que ese terreno que se le dio a la iglesia, se respete, llevamos más de 20 años, 25 o más de30 años ocupándolo y ese siempre ha sido el terreno del estacionamiento”, concluyó tajante.