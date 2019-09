Se acerca el Día Internacional de la Paz ¿Existen motivos para conmemorarlo?

A pocos días del Día Internacional de la Paz (21 de setiembre), para la mayoría de los cancunenses no existen motivos para festejar, esto al estar enfrentando hoy en día un panorama difícil en gran parte del país relacionado con problemas de inseguridad, violencia contra las mujeres, además de la desigualdad social que persiste en gran parte de México.

Cada ser humano busca alcanzar la paz de diferentes formas, algunos por medio de la religión, otros realizando meditaciones, leyendo un buen libro, estar rodeados de las personas especiales o simplemente tratando de llevar una buena vida, todos esto con el único llegar a ese estado de ánimo ideal.

En un principio, el Día Internacional de la Paz se celebraba el tercer martes del mes de septiembre. Fue en el año 2001 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) establecieron un día fijo para esta celebración: el 21 de septiembre.

Lo anterior representa un día dedicado a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y cada nación. Y para ello hay que trabajar para el desarrollo social y económico de los pueblos, en muchas facetas: pobreza, hambre, salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua, saneamiento, electricidad, medioambiente y justicia social.

Derivado de lo anterior La Verdad salió a las calles para preguntarle a 10 cancuneneses qué opinan sobre dicho día, externando la mayoría de ellos un desconocimiento total sobre esta celebración.

Una vez que se les explicó sobre el Día Internacional de la Paz, ocho de los 10 encuestados manifestaron que en el país hoy en día no existe razón alguna para conmemorar esta celebración mundial, esto ante la falta de igualdad entre los sectores sociales.

“Me parece que en México hoy en día no existen razones para tomar en cuenta ese día internacional porque nuestra realidad no va acorde con lo que estipula la ONU como puntos importantes para alcanzar la paz, por eso creo que no se tienen nada que celebrar”, dijo el profesor jubilado, Rodrigo Méndez.