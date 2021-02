Saturan restaurantes de la zona hotelera de Cancún por la final del Super Bowl

Durante este domingo 07 de febrero, restaurantes de la zona hotelera de Cancún rebasaron el aforo permitido de personas establecido por semáforo naranja, debido a la final del Súper Bowl.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) estableció que, durante la transición a semáforo naranja, los restaurantes podrían operar hasta un 50 por ciento de su capacidad.

Saturan restaurantes de la zona hotelera de Cancún

Sin embargo, en un recorrido realizado por La Verdad Noticias, pudimos constatar que los restaurantes no sólo no respetaban el aforo permitido, si no también no seguían las normas sanitarias, como el uso de cubrebocas, aplicación de medidas gel antibacterial o toma de temperatura.

Además de los restaurantes, las personas también se dieron cita en las playas públicas de Cancún, las cuales lucían abarrotadas durante este domingo, pese a las recomendaciones emitidas.

Si bien la apertura de estos espacios se permitió a fin de no afectar la reactivación económica, las personas han aprovechado la relajación de las medidas para llenar los sitios e ignorar los llamados de las autoridades.

COVID-19 en Cancún

Hasta las 13:00 horas de este domingo 07 de enero, la Secretaría de Salud de Quintana Roo diagnosticó 56 nuevos casos de coronavirus, además de 4 nuevas muertes a causa de la enfermedad.

La ciudad con más contagios es Cancún, luego de acumular más de 9,000 casos acumulados, seguido de Chetumal, con más de 4,500 contagios.

En cuanto a la ocupación hospitalaria, las ciudades más afectadas son también Cancún y Chetumal, donde algunas clínicas destinadas para pacientes COVID-19 ya reportan saturación por arriba del 60 por ciento.

Te puede interesar: Super Bowl LV: ¿Por qué los bailarines de The Weeknd estaban vendados?

De continuar a la alza, el gobernador Carlos Joaquín González ha amenazado con retroceder al riesgo máximo de contagio, es decir, al semáforo rojo, a fin de evitar el colapso del sistema de salud, tal como ha sucedido en la Ciudad de México