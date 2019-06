Sargazo podría ocasionar migración involuntaria de especies

Las grandes oleadas de sargazo que arriban y deambulan en las costas de Quintana Roo, podrían generar la migración involuntaria de especies, lo cual afecta directamente a un ecosistema.



Teresa Aguiar, bióloga de la Universidad Autónoma de México (UAM) e investigadora de un proyecto financiado por la Secretaría de Medio Ambiente del estado, dijo que esto se debe a que dichos organismos quedan entrelazados con el alga y los desplaza miles de kilómetros lejos de su hábitat.

"Se trata de la fauna asociada al sargazo, organismos que cumplen un ciclo de vida o parte de un ciclo de vida en el alga y cualquier ser vivo que entra a un ecosistema que no es suyo puede generar un desequilibrio tanto en su ecosistema como al que está llegando", explicó la bióloga de la UAM.

Hasta el momento, en las grandes masas de sargazo se han identificado, además de microorganismos, dos especies de peces que son externos a los ecosistemas del estado, aseguró la investigadora.

Estas conclusiones proporcionadas por Teresa Aguiar, resultan luego de una investigación de seis en donde la bióloga participó y cual fue financiada por la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo.



"Este año publicamos un artículo para ver la fauna asociada del sargazo, para ver qué fauna lo acompañaba, qué animales venían junto con el sargazo y hasta ahora han sido mínimas las especies", explicó la ambientalista.

Sargazo afecta la salud



Exponerse al sargazo por largos periodos de tiempo, puede generar problemas serios para la salud, pues el alga desprende gases, ácido sulfhídrico y otros minerales. Además, el sargazo contiene una serie de microorganismo, parientes de las medusas que causan urticaria en la piel.

En este contexto, Teresa Aguiar Cordero, Bióloga de la UAM que participó en un estudio de la Secretaría de Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, las autoridades han descuidado a los empleados que participan en las campañas de limpieza, los cuales pasan largas jornadas entre el sargazo.

“Es un riesgo para la salud de las personas estar oliendo constantemente el ácido sulfhídrico, es un ácido que te puede matar si estás constantemente ahí y estas personas tienen horarios de trabajos bastante largos, no tienen ni siquiera un tapabocas”, señaló Aguiar Cordero.

“Como tal el sargazo no hurtica, no pica no nada porque es un alga, pero parte de la fauna acompañante pues si son hurticante y eso es lo que llega a causar el malestar”, añadió.