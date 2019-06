Sargazo no es problema del Caribe, sino de todo el Atlántico: expertos| Internet

El llamado nuevo "Mar de los Sargazos" que se ha formado en las inmediaciones del Mar Caribe, a la altura Brasil, no es un problema exclusivo de esa área, sino de todo el Océano Atlántico, aseguraron investigadores en el marco del Encuentro de Alto Nivel para la Atención del Sargazo en el Gran Caribe.

Donald R. Jonhson y James S. Franks, científicos de la Universidad del Sur de Mississippi, explicaron que hasta el momento no han podido precisar qué lo origina, aunque detallaron que su registro data del 2010 y a casi una década de investigaciones "no hemos aprendido nada", puntualizaron los científicos.

"Lo que les estoy diciendo es que parece que en el 2010 algo drástico pasó. No hay nada que lo haya causado en particular, no hay nada que podamos decir. No sé la respuesta de por qué ahora, pero sospecho que entró (el sargazo), le gustó el área (de Brasil) por los nutrientes, por todo lo que encontró ahí y no hay ninguna razón por qué no esperarlo y continúe hacia el futuro", explicó durante su ponencia Donald R. Johnson.

Donald R. Jonhson y James S. Franks, científicos de la Universidad del Sur de Mississippi

Añadió que contrario a lo que se piensa, los brasileños no son los culpables de la acumulación del alga que se ha registrado en sus mares y la cual, ha afectado también a todos los países que colindan con el Mar Caribe.

Por su parte, James S. Franks, reconoció que dentro de los impactos multisectoriales provocados por el sargazo no sólo se encuentra el turismo de los países caribeños, sino también el Producto Interno Bruto (PIB) de las naciones involucradas, salud de sus habitantes y su economía.

La ponencia de los científicos de la Universidad del Sur de Mississipi fue presentada ante los asistentes al Congreso.

“Diariamente hay muchos impactos multisectoriales y retos para el manejo que enfrentan los países, entre ellos, por supuesto, el turismo, por su puesto hay problemas en inundación tanto de playas como de áreas de pesca, retos socioeconómicos, implicaciones al PIB nacional y también gastos en limpiezas de playas, impactos en la salud humana”, expresó el panelista.

Afectaciones en países caribeños

Además de México, Barbados ha sido una de las naciones que más ha sufrido con el recale del alga en sus playas y ha afectado no sólo el turismo, sino su economía pesquera, la cual depende del pez volador.

“Por su puesto hay impactos a la pesca y las debilidades de pescadores a quienes conocemos muy bien, son grandes amigos nuestros que están sufriendo muchísimo. Tienen grandes dificultades en sus puertos, problemas con sus embarcaciones, las prácticas de pesca se han alterado, han perdido ingresos y no nada más afecta a los pescadores, sino a los pescados”, dijo James S. Franks.

Así lucen los litorales de las Isla de Barbados, otro de los países afectados por el recale del alga.

De acuerdo con el investigador, estas caídas en la pesca del pez volador en la zona de Barbados, han significado una disminución del 56.25% desde 1994 al 2017, siendo 2011 el año con más afectaciones y se le atribuye, directamente, a la presencia del sargazo.

Para poder sobre llevar esta recaída, James S. Franks dijo que los pescadores han tenido que adaptarse a estos cambios y han optado por comenzar a pescar otras especies, aunque reconocen que no tienen el mismo valor comercial que el pez volador.

“Esto es meramente un ejemplo del impacto que está teniendo, nada más en una comunidad pesquera de la región. Con la presencia de sargazo en Barbados, no hay pez volador”, puntualizó.

Por su parte, June Christine Marrie Soomer, directora general de la Asociación de Estados del Caribe, añadió que, además de Barbados, otros países de la Costa Este del Caribe también han resultado severamente dañados como Granada, Trinidad y Tobago, y México, por mencionar algunos.