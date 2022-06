Sara Rodríguez de Cancún conquistó a Joss Favela en La Voz

Sara Rodríguez se encontraba esperando su turno para poder pasar al escenario, sin embargo los lugares dentro de los equipos cada vez eran menos pues le tocó presentarse prácticamente en la parte final de las audiciones. Por lo mismo los coaches tendrían que ser más exigentes que en un principio.

Sara se plantó en el escenario con nervios pero con mucha fuerza, apenas unos segundos habían pasado y comenzó a sonar la melodía del tema El Funeral de Mon Laferte . Al interpretar las primeras palabras Joss Favela presionó el botón y automáticamente la concursante cancunense era parte de la nueva temporada de La Voz.

"Incluso ayer esperando verme la televisión estaba muy nerviosa, como cuando estaba apunto de pasar en la audición en tiempo real estaba muy nerviosa, tenía dolor de estómago y dije de broma le voy a decir al productor que ya no pase, porque estaba como si fuera una de las primeras presentaciones de mi vida", compartió la hoy miembro del equipo de Joss Favela.

Sara Rodríguez es parte de una revolución de artistas de Quintana Roo que están destacando en la música en este mismo programa, que por lo menos tiene siete concurtastes del estado.

"Verme en la televisión es un sueño cumplido para mí. En realidad esto es algo por lo que yo he luchado desde muy pequeña, crecí viendo realitys como La Academia y La Voz y es la primera audición que hago en en este programa y el que me quedé me llena de emoción y sentimientos", dijo la cantante.

La química con su coach Joss Favela fue prácticamente instantánea parecía que se se conocieran de tiempo atrás, para Sara Rodríguez la figura del reconocido compositor qué es su ahora coach estaba muy presente.

"Yo presentía que iba a elegirme Joss, yo en un principio quería irme con Bisbal y cuando comienzan a transmitir La Voz Kids, Joss Favela me dio mucha buena vibra y vean al final estábamos hablando como con un amigo o unos compas", dijo.

Frase:

"Quintana Roo tiene mucho talento que merece ser apoyado y estaríamos muy agradecidos de qué nos abran más plataformas".

