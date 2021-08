Sanciones para volqueteros por depósitos irregulares de sargazo.

El procurador Estatal de Protección al Ambiente (PPA), Miguel Ángel Nadal Novelo, anticipó que iniciarán procedimientos adninistrativos contra transportistas y empresarios que realicen depósitos irregulares de sargazo.

Destacó que han recibido denuncias donde informan que choferes de volquetes arrojan toneladas de sargazo en terrenos baldíos o en caminos de terracería, con lo cual se ocasionaría daños al entorno.

Esta problemática, según refirió, está ocurriendo en la zona norte de la entidad, donde los transportistas son contratados por las cadenas hoteleras para retirar el sargazo que arriban a las zonas de playas.

Miguel Nadal explicó que la mayor parte del alga retirada no llega a los sitios asignados para su disposición, como los rellenos sanitarios de los municipios, donde puede deshidratarse poco a poco y causar el menor daño posible.

Estamos supervisando que no depositen esta alga en puntos que no debieran ser utilizados para ello; estamos interactuando con los transportistas para que no la depositen a las orillas de los caminos y se confirme que se lleve a los centros registrados en los diferentes municipios.