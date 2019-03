Salud de la mujer, una prioridad en Quintana Roo

La secretaria de Salud, Alejandra Aguirre Crespo, en el marco de la Primera Sesión del Comité Interinstitucional de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad Materna, dio a conocer que los Servicios Estatales de Salud han incorporado a su cartera de servicios los módulos de atención para Mujeres con Alto Riesgo Reproductivo (MARR).

Explicó que estos módulos funcionan como un espacio médico en el cual recibirán consejería y asesoría aquellas mujeres derechohabientes de los servicios estatales de salud del Estado de Quintana Roo con enfermedades crónico degenerativas. Y en caso de que deseen embarazarse se les ofertará el método que más se ajuste a su condición utilizando criterios propuestos por la Organización Mundial de la Salud para controlar su padecimiento y encontrar el momento óptimo para desarrollar un embarazo saludable.

Así mismo, los módulos de atención para Mujeres con Alto Riesgo Reproductivo le proveerán a las mujeres que no deseen tener hijos la mejor opción en metodología anticonceptiva, a fin de que estás mujeres, que no deseen embarazarse por las enfermedades que padecen, no corran el riesgo de sufrir una complicación asociada al embarazo.

En la primera Sesión del Comité Interinstitucional de Prevención, Estudio y Seguimiento de la Morbilidad y Mortalidad se resaltó el trabajo coordinado que realizan las instituciones que conforman el sistema nacional de salud como lo es el IMSS, ISSSTE, SEDENA, SESA y SEMAR, además de algunas clínicas y hospitales del sector privado con la finalidad de conocer el panorama epidemiológico.

Aguirre Crespo puntualizó que a través de estas acciones se evalúan y establecen mecanismos para mejorar las estrategias de prevención, detección temprana y manejo oportuno de las principales complicaciones del embarazo, parto y puerperio, para evitar que evolucionen hasta convertirse en urgencias obstétricas. Los módulos se encuentran en el área de Consulta Externa de los hospitales generales de Cancún, Playa del Carmen y el Hospital Materno Infantil Morelos.