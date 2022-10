Salir del clóset: un prejuicio no superado

Cada 11 de octubre se conmemora el Día Mundial para Salir de Clóset, una fecha para generar conciencia en cuanto a los derechos humanos de las personas que conforman la comunidad LGBT+ y para manifestar con total libertad su orientación sexual ante la sociedad, sin discriminaciones.

Esta efeméride surgió en el año 1988 por iniciativa del psicólogo Robert Eichberg, luego de la marcha nacional por los derechos de las personas de la comunidad LGBT+, que se realizó en Washington, D.C. un año antes.

En muchas sociedades, culturas y regiones no es fácil manifestar abiertamente la orientación sexual cuando esta es contraria a los estándares establecidos. Es por ello que esta efeméride respalda la importancia de brindar el reconocimiento y tolerancia ante la diversidad sexual.

¿De dónde surge el término?

Es la fusión de dos conceptos

El término “Salir del clóset” proviene de la cultura anglosajona, de acuerdo a la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales. Es la fusión de dos conceptos, donde la palabra “salir” (coming out) hace referencia a la primera participación de una persona gay en manifestaciones colectivas de la comunidad diversa o su presencia en eventos sociales.

Por otro lado, el término “clóset” procede de una expresión inglesa “To have a skeleton in the closet” (tener un esqueleto en el clóset), la cual se relaciona con un secreto guardado o un hecho que no se quiere sacar a la luz.

La fusión de estos dos términos ha dado como resultado una de las frases más conocidas a nivel mundial: salir del clóset.

