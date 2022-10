Salir del clóset: Un paso complicado para la autoaceptación

Para muchos padres de familia, el que un hijo o hija salga del clóset es un proceso que puede ser muy complicado debido a los estigmas o tabúes que persisten, como las enfermedades de transmisión sexual y la exposición que pudieran tener sus hijos ante los actos de odio y homofobia.

“Para mí fue muy difícil al principio, no asimilaba que la sociedad la aceptaría como es. La sociedad te señala muchas veces y te hace daño. Me imaginé lo difícil que fue para ella salir del clóset, aunque mucha gente dice que lo acepta y lo ve normal, yo sé que todavía hay gente que sigue señalando a esta comunidad”, dice Olivia Isabel Aguilar Cervantes, de 52 años.

Por su parte, María de la Luz Hernández de la Peña, de 57 años, asegura que los padres de familia ya están predispuestos a las preferencias de sus hijos, pues como padres saben que su hijo es único y diferente.

“Una como madre no se engaña, yo lo presentía porque yo crie a cuatro varones y me di cuenta de que uno era diferente. Hasta cierto punto, siento que no se necesitó que me hablara de sus preferencias porque es algo muy privado”, recuerda.

Olivia Isabel Aguilar Cervantes

Ambas madres comparten que es necesario dejar de etiquetas y comenzar a trabajar tanto en la inclusión como en la aceptación de la diversidad sexual.

“El consejo que les puedo dar a los padres de familia es que nosotros también salgamos de ese clóset que tenemos como sociedad, de estar encerrados en un mundo que no queremos aceptar”, dice Olivia Isabel.

¿Cómo fue tu salida del clóset?

Para muchos jóvenes, salir del clóset se ha convertido en un anunciamiento poco necesario, pues ponen al amor por encima de la opinión de la sociedad. Sin embargo, sigue siendo un acto muy difícil en el núcleo familiar, pues persiste el temor del rechazo de su familia o el contraponer el amor de una madre con el de la pareja sentimental, como le sucedió a Alejandra Canul, de 23 años.

“Yo como tal no salí del clóset, porque siento que no debería de ser así. Cuando se lo dije a mi mamá, le di a entender que después de tanto tiempo de convivir con una persona me enamoré y que quería estar con ella. Evidentemente fue con un miedo mucho mayor que el de una persona heterosexual, porque yo no quería decidir entre dos personas que amo.

“Al final del día, los papás siempre lo saben, ellos son tus papás y desde que estamos muy chiquitos se dan cuenta que no eres como los demás niños o niñas. Creo que también es parte de nosotros informarles sobre el tema y que se den cuenta que al final no cambiamos, sino que seguimos siendo la misma persona a la que aman”, dice.

Al igual que Alejandra, Jairo Moreno Hernandez de 27 años, comparte que la comunicación entre los padres de familia y los hijos, es parte fundamental para el proceso de aceptación.

“La comunicación y la confianza siempre es muy importante, las nuevas generaciones no tienen ese contacto con sus padres para abrirse emocionalmente. No tuve esta plática con mis padres sobre mis preferencias sexuales. En mi mente yo siento que tuve una salida normal, porque mis papás siempre me han apoyado en todo”, asegura.

