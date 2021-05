Salió de trabajar en Puerto Cancún y no regresó a casa; !Temen por su vida!

Las desapariciones de mujeres de manera extraña continúan en Cancún, pues el martes 18 de mayo se supo el caso de una jovencita, quien salió de trabajar de la famosa plaza conocida como Puerto Cancún y hasta el día de hoy nadie sabe nada de su paradero, lo terrible es que temen a que haya sido víctima de la delincuencia, pues hoy dieron a conocer imágenes donde según ella responde a mensajes de texto y dice que no la busquen más.

De acuerdo con información de los familiares, la muchacha es identificada como Wendy Castellano Rodríguez, originaria de Comalcalco, Tabasco y desde la fecha antes mencionada lo único que saben es que ya contestó unos mensajes a través de las redes sociales, sin embargo la familia cree que no es ella, sino que alguien está manejando su perfil en Facebook, ya que incluso lanzó amenazas si seguían buscándola.

Nadie sabe donde podría estar Wendy

Aunque no se sabe en qué lugar o local laboraba, lo cierto es que al salir se dirigía a su hogar, pero lamentablemente nunca llegó, ante la desesperación de no hallarla, amigos, familiares y conocidos, iniciaron la búsqueda de la mujer, publicando fotos de Wendy en diversos grupos de Facebook, así como en Whatsapp, pero hasta el día no hoy no han recibido una respuesta favorable.

Los mensajes de la presunta víctima llegaron pasadas las 23:00 horas, en ellas escribió lo siguiente, “hola dejame en paz estoy bien dejen de buscarme bay borre todo no me busques nadie me busque”, después de esto, el aparente familiar que estaba hablando con ella intentó realizar una videollamada, pero nunca contestó.

Aún no emiten el protocolo Alba, se desconoce si los familiares ya denunciaron

“Oye que paso, estás con alguien para que mamá este bien contestame porque no en dijiste, eres tú, dime para que no busques, mira nose qué pasé contigo, no se donde estes solo te pido que le marques a tu mamá dile que estás bien, mamita has caso te voy a encontrar”, escribió su ser querido.

Pasaron las horas y fue hasta pasadas la una de la mañana cuando volvió a contestar, “no me busque no den aviso a las autoridades o tendrán problemas”, con está frase concluyó Wendy, sin embargo temen que haya sido víctima de algún delito, ya que sospechan que no es ella la que contesta, por ello es que piden apoyo de la ciudadanía para localizarla con vida; hasta el momento se desconoce si ya acudieron a la FGE para interponer la denuncia, ya que aún no emiten el protocolo Alba. La Verdad Noticias.