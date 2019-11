Salió a retirar dinero y ahora está desaparecida; conoce la historia de Iliana

Las redes sociales han servido para una familia cancunense que se encuentra en total angustia al no dar con el paradero de una joven que desapareció hace unos días.

De acuerdo a los datos que fueron publicados en grupos de Facebook, la última vez que se le vio fue en Talleres, cuando se dirigía a retirar dinero de un cajero automático en un supermercado.

“Amigos conocidos ayúdenme a compartir, ella es mi prima se llama Iliana Yuselmi González May, no ha regresado a su casa, me dicen mis tíos que fue a retirar dinero al Chedraui de la Talleres con Chacmol!!!!! Por favor compartan ayuden a difundir Gracias Dios les Bendiga. Se encuentra desaparecida”, se lee en el texto que circula acompañando a la fotografía de Iliana Yuselmi.

Esto ha generado conmoción entre los ciudadanos, pues, aunque de inmediato se compartió en diversas ocasiones y la gente manifestó sus buenos deseos ante la situación, las condiciones actuales apuntan a la posibilidad de recibir malas noticias en cualquier momento, no sólo en el caso de Iliana, sino entre la población en general.

Cabe recordar que en los últimos meses son varias las personas que se han reportado como desaparecidas en Cancún, y aunque en la mayoría de las ocasiones se les logra localizar, algunas familias no han corrido con la misma suerte; de la misma forma, la violencia y el acoso hacia a las mujeres se encuentran a la orden del día, por lo que cualquier noticia de esta índole, alerta a los usuarios.

Aunque el post no da mayores detalles o características de la chica, se puede apreciar que se trata de una mujer de complexión mediana, tez morena clara, ojos cafés pequeños y cabello castaño oscuro, por lo que, de ser reconocida en algún lugar de Cancún, se puede realizar el debido reporte, ya sea ante las autoridades correspondientes, o con los familiares, que continúan su búsqueda también por Facebook.