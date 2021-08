Una mujer que por seguridad no fue revelada su identidad, declaró ante medios de comunicación el tormento que tuvo que pasar dentro en una bodega utilizada como una cárcel, la cual fue habilitada por personal del Instituto Nacional de Migración con sede en Cancún. La víctima relató que pasó seis días encerrada.

“Después de todo lo que viví, aún me siento tranquila, porque sé que no hice nada malo y todos mis documentos están en regla. Durante mi detención, me entregaron una cobija y en ese momento no entendía qué estaba sucediendo, el de Migración me dijo que solo iba a checar mis documentos y después me iban a liberar, pero fue mentira”, señaló.

La supuesta cárcel en realidad son bodegas

Salen más casos de corrupción y tortura en Migración Cancún

Detalló que fue trasladada hasta una bodega y que al ingresar, del lugar desprendia un olor desagradable, como si alguien estuviera muerto por varios días, recalcó que los cuartos son diferentes, en algunos están solo mujeres, en otros solo hombre y hay otro donde son mixtos, es decir hombre y mujeres.

“Aún estando encerrada, pude notar que en donde yo estaba habían más de 30 mujeres extranjeras privadas de su libertad, yo nunca creí que en Cancún existiera está clase cárcel para retener a extranjeros y solo para revisar la documentación, en verdad fue horrible la experiencia”, enfatizó.

Recalcó que justo un día después de su captura sin ninguna razón, la mandaron a llamar por un agente y estando solo con él, le dio un papel con letras escritas, el cual tenía la cantidad de 2 mil dólares, en ese momento la mujer no entendió de qué se trataba todo; después de esto, la volvieron a encerrar y duró alrededor de seis días presa de manera ilegal.

“Supe de una señora que tiene cuatro meses y aún no sale, porque los de Migración no se les pega su regalada gana de liberarla. También escuchaba gritos de dolor y de súplica, pues al parecer los estaban torturando con una máquina de electricidad”, dijo.

La agraviada pide intervención de las autoridades correspondientes para tomar cartas en el asunto e investigar a todos los que dan esa orden de extorsionar y tratar de sacar dinero a los extranjeros, así como velar por la integridad física de aquellos que siguen encerrados o fueron víctimas de Migración.

Salen más casos de corrupción y tortura en Migración Cancún

Por último, estas bodegas convertidas en cárcel, se encuentran sobre el Bulevar Luis Donaldo Colosio, pero se desconoce la dirección exacta, lo cierto es que los afectados denuncian a la sub-delegada, Yadira de los Santos, de estar tras estas torturas y extorsiones en l delegación Cancún del Instituto Nacional de Migración.

Lee más notas en La Verdad Noticias.